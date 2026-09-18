برنامج الأغذية العالمي: نحتاج 13 مليار دولار للوصول إلى 110 ملايين شخص في 2026

قال كارل ساكو، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، إن البرنامج يحتاج إلى 13 مليار دولار للوصول إلى 110 ملايين شخص في عام 2026، موضحا أن حجم فجوة التمويل يمثل تحديًا كبيرًا.

وأعرب- خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، في برنامج "المراقب"، على قناة القاهرة الإخبارية- عن أمله في أن يتمكن البرنامج من حشد نحو نصف المبلغ المطلوب، لكنه حذر من أن ذلك سيعني بقاء كثيرين من دون دعم.

وأضاف أن فجوة التمويل تسببت في أضرار بالغة في عدد من البلدان، مشيرًا إلى أن نسبة التمويل المتاح للبرنامج في أفغانستان لا تتجاوز نحو 20%، ما يضطره إلى ترتيب أولويات المساعدات على حساب النساء وكثير من الأطفال.

وأشار ساكو إلى أن أزمة سوء التغذية في جنوب السودان وأفغانستان تنذر بوفاة أطفال مع حلول فصل الشتاء، لافتًا إلى أن البرنامج اضطر في السودان- وتحديدًا في دارفور حيث يوجد نحو مليون نازح- إلى خفض المساعدات إلى النصف، بحيث تحصل الأسر على الغذاء لمدة أسبوعين فقط، ثم تضطر إلى الاعتماد عليه لمدة شهر قبل حصولها على الحصة التالية.

وفي جنوب السودان، وتحديدًا في ولاية أعالي النيل التي عاد منها مؤخرًا، قال ساكو إن موجات نزوح جديدة دفعت البرنامج إلى سحب المساعدات من أشخاص نزحوا قبل عامين لتوفيرها للنازحين حديثًا، مضيفا: «نحن في هذه اللحظة نأخذ من الجائعين لنعطي الذين يتضورون جوعًا».