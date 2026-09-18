باحث سياسي: إسقاط النظام الإيراني بالقوة العسكرية يواجه تحديات كبيرة

قال محمد سليم، الكاتب والباحث السياسي، إن المشهد الحالي يعكس أن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل أحد أشكال التفاوض تحت الضغط، مشيرًا إلى أن التهديد المباشر لإيران يأتي في ظل حديث عن إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية واسعة.

وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ ترامب يوجه رسالة إلى إيران مفادها أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق أو قبول الشروط الأمريكية، أو الدخول في تفاوض جديد، فقد تكون هناك عمليات عسكرية واسعة.

وأوضح سليم أن ترامب رفع سقف تهديداته بالحديث عن إمكانية إسقاط النظام الإيراني، لكنه يرى أن الرئيس الأمريكي لن يستطيع فعليًا إسقاط النظام بالقوة العسكرية كما يطمح، مضيفًا أنه لو كان قادرًا على تحقيق ذلك لكان قد أقدم عليه منذ بداية الحرب وليس في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن ترامب يخوض عملية ضغط وتهديد على النظام الإيراني بهدف دفعه إلى قبول الشروط الأمريكية الجديدة، مؤكدًأ، أن هذه تمثل الرسالة الأساسية الموجهة إلى طهران.

ولفت إلى أن هناك رسالة ثانية من تصريحات ترامب، تتمثل في رغبته في الظهور أمام المجتمع الأمريكي، وخاصة في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي، باعتباره قادرًا على إشعال الحرب وإيقافها مرة أخرى.

وأضاف أن ترامب يسعى إلى إظهار أنه تمكن من فرض شروطه على إيران، إلى جانب إمكانية استخدام الملف الإيراني كورقة انتخابية في التعامل مع الناخب الأمريكي.