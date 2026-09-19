روجينا : «يا عمري» اختزلت تاريخي الفني واتعوضت بحب الجمهور

كشفت الفنانة روجينا عن أشهر جملة ارتبطت بها لدى الجمهور، موضحة أنها شعرت في البداية بالضيق من اختزال جزء كبير من مشوارها الفني في جملة «يا عمري»، قبل أن تتعامل مع الأمر باعتباره علامة مميزة في مسيرتها.

وقالت روجينا، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «في البداية كنت متضايقة إن تاريخي كله أُختصر واُختذل في يا عمري، وبعد كدة قولت ربنا كريم، وبقى في تاريخي حاجة مميزة، ومهما عملت أدوار الجملة دي علمت مع الناس في مصر والخليج».

وأكدت أن ارتباط الجمهور بهذه الجملة أصبح جزءًا من حضورها الفني، معتبرة أن ترك بصمة لدى المشاهدين يمثل جانبًا مهمًا من نجاح الفنان واستمرار أعماله في الذاكرة.

وتطرقت روجينا كذلك إلى الشخصيات التي قدمتها خلال مشوارها الفني، مؤكدة أنها لم تستند في أي من أدوارها إلى شخصية قريبة منها في حياتها الواقعية.

وقالت: «مفيش ولا شخصية عملتها كانت شبه حد قريب مني».