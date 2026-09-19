لليوم الخامس.. استمرار البحث عن شاب غرق في شواطئ شرم الشيخ وسط تيارات مائية قوية

تواصل فرق الإنقاذ والأجهزة المعنية بمحافظة جنوب سيناء، لليوم الخامس على التوالي، عمليات البحث عن الشاب حسن عادل حسن، 30 عامًا، من مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، بعد تعرضه للغرق بمنطقة الغرقانة بمدينة شرم الشيخ.

وكان الشاب تعرض للغرق صباح الثلاثاء الماضي، أثناء نزوله إلى مياه البحر برفقة شقيقه الأصغر ونجل عمته، قبل أن تجرفه التيارات المائية إلى منطقة عميقة، وسط ظروف بحرية صعبة، ليختفي عن الأنظار.

ومنذ وقوع الحادث، تواصل فرق الإنقاذ عمليات التمشيط والبحث في المنطقة ومحيطها، وسط صعوبة بالغة في أعمال البحث، بسبب قوة التيارات المائية وطبيعة المنطقة البحرية.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها للعثور على جثمان الشاب، فيما تترقب أسرته أي تطورات جديدة بشأن عمليات البحث، وسط حالة من القلق والأمل في العثور عليه، وإنهاء خمسة أيام من الانتظار والغموض حول مصيره.

وتشهد المنطقة متابعة مستمرة من فرق الإنقاذ، التي تواصل أعمال البحث وفقًا لظروف البحر وإمكانات التعامل مع التيارات المائية القوية.