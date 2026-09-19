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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة فى شاطئ الزنكلوني بالإسكندرية

محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية
أحمد بسيوني

قضت الدائرة 27 بمحكمة جنايات غرب الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في القضية المتهم فيها بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 17 عامًا، داخل شاطئ الزنكلوني بمنطقة أبو تلات.

وجاء الحكم عقب نظر المحكمة أوراق القضية وطلبات دفاع المجني عليها، الذي طالب بتطبيق أقصى عقوبة قانونية على المتهم، لاتهامه بالتعدي على الطفلة باستخدام القوة والتهديد.

وخلال المرافعة، أكد محمد شمس، محامي المجني عليها، تمسكه بكامل حقوقها القانونية، مشيرًا إلى أن الطفلة توجهت إلى الشاطئ لقضاء وقتها في أمان، قبل أن تتعرض للواقعة محل الاتهام.

كما استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال المجني عليها، التي تحدثت عن الواقعة مطالبة بالحصول على حقها القانوني ممن اعتدت عليه، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وبحسب التحقيقات، كشفت تحريات مباحث قسم شرطة العامرية أول عن صحة الواقعة، وتضمنت أن المتهم تعدى على الطفلة أثناء وجودها داخل مياه البحر، ثم قام بالتعدي لفظيًا على والدتها، كما اعتدى بالضرب على أحد المصطافين الذي حاول التدخل للدفاع عنهما.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم تمكن من مغادرة الشاطئ، مع ورود معلومات بشأن وجود معرفة سابقة بينه وبين بعض العاملين بالشاطئ، وهي الوقائع التي تناولتها التحقيقات.

وبعد استكمال التحقيقات، اتخذت جهات التحقيق الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عما نُسب إليه.

وقُيدت القضية برقم 1828 لسنة 2026 جنايات نيابات الدخيلة الكلية، ورقم 16388 لسنة 2026 جنح العامرية أول، قبل إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

محكمة الإسكندرية محكمة الجنايات شاطئ الزنكلونى طفله بحر

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