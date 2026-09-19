وزير الخارجية الباكستاني يؤكد لعراقجي أهمية استمرار إمدادات الطاقة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أهمية استمرار إمدادات الطاقة.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان لها، أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي اليوم، السبت، "أحدث التطورات الإقليمية".

وجاء في البيان أن "دار شدد على أهمية استمرار إمدادات الطاقة وضمان مرور السفن بشكل آمن وسريع، لا سيما بالنظر إلى تداعيات ذلك على الدول النامية وسلاسل التوريد العالمية”.

كما شدد دار على أن "الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة المجدية لضمان السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف البيان أن "الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق وعقد لقاء في نيويورك على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة".