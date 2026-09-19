محافظ البحيرة تفتتح الأقسام والعيادات المطورة بمستشفى إدكو لتعزيز جودة الخدمات

افتتحت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر عددًا من الأقسام والعيادات المطورة بمستشفى إدكو، بما يسهم في دعم مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مركز إدكو، وتعزيز جاهزية المستشفى لتقديم خدمات صحية تخصصية متكاملة، وذلك ضمن احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي، واستمرارًا لافتتاح المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وذكرت المحافظة، في بيان اليوم، السبت، أن أعمال التطوير والتجهيز شملت وحدة مناظير الجهاز الهضمي والجراحي لتقديم خدمات الفحص والتشخيص وإجراء المناظير الجراحية، إلى جانب عيادة رسم العصب لإجراء فحوصات قياس سرعة التوصيل العصبي والنشاط الكهربائي للعضلات، فضلًا عن عيادة متابعة مرضى الكلى والغسيل الكلوي لتقديم خدمات متابعة مرضى القصور الكلوي وتوفير غسيل الطوارئ.

وتابع البيان أنه تم دعم وحدة العناية المركزة بـ4 أسرة مجهزة وأجهزة لمتابعة العلامات الحيوية (مونيتور) بما يعزز قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الحرجة وحالات الفشل التنفسي والأزمات الصدرية المتقدمة.

وقالت الدكتورة جاكلين عازر إن تطوير المنشآت الصحية يستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتوفير المزيد من التخصصات والإمكانات داخل المستشفيات، بما يقلل حاجة المواطنين إلى الانتقال خارج مراكزهم للحصول على الخدمات التخصصية، ويعزز قدرة المنظومة الصحية على تلبية احتياجاتهم.

وأضافت أن تطوير مستشفى إدكو يمثل خطوة مهمة لدعم الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المركز، مؤكدة مواصلة العمل على تطوير المنشآت الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.