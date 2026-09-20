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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السلطات الباكستانية تعلن مقتل 5 مسلحين و إنقاذ 23 مختطفا في إقليم "بلوشستان"

السلطات الباكستانية تعلن مقتل 5 مسلحين و إنقاذ 23 مختطفا في إقليم "بلوشستان"
السلطات الباكستانية تعلن مقتل 5 مسلحين و إنقاذ 23 مختطفا في إقليم "بلوشستان"
أ ش أ

 أعلنت السلطات الباكستانية اليوم /الأحد/، مقتل 5 مسلحين على الأقل في مواجهة مسلحة في إقليم "بلوشستان"، ونجاحها في إنقاذ 23 مختطفا كنوا محتجزين لدى المسلحين.

وأوضح الجناح الإعلامي لقوات الأمن الباكستانية، وفقا لشبكة "سما تي في" الباكستانية في نشرتها الإنجليزية، أن المسلحين حاولوا إقامة نقطة على أحد الطرق بهدف سرقة المواطنين وسلب سياراتهم وخطف عدد منهم لطلب فديات مالية، وأن مواجهة مسلحة نشبت بين المسلحين وقوات الأمن ما أدى لمقتل 5 مسلحين على الفور، كما تمكنت قوات الأمن من إنقاذ 23 مختطفا كانوا محتجزين لدى المسلحين، إضافة إلى استعادة ست شاحنات وثلاثة حافلات وسيارتين، ومصادرة أسلحة وذخائر ومتفجرات، مشيرة إلى إطلاق عملية أمنية للبحث عن المزيد من المسلحين و تأمين حركة المرور على الطرق المحيطة.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء شهباز شريف بقوات الأمن ونجاحها في إنقاذ المختطفين بأمان، مضيفا أن العمليات الحاسمة ضد الإرهاب ستستمر، ومتعهدا بدحر الإرهاب المدعوم من الخارج.

السلطات الباكستانية مواجهة مسلحة في إقليم بلوشستان الجناح الإعلامي لقوات الأمن الباكستانية قوات الأمن

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