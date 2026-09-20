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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يفتتح مدرسة حنون الابتدائية المشتركة بعد إعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مدرسة حنون الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة زفتى، بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها وتطويرها بالكامل. 

 

توجيهات محافظ الغربية 

وتضم المدرسة 16 فصلًا دراسيًا، على مساحة إجمالية تبلغ 1751.86 متر مربع، حيث تفقد المحافظ عددًا من الفصول ومكونات المدرسة، واطلع على أعمال التطوير، كما شهد عددًا من العروض التي قدمها الطلاب، معربًا عن سعادته بما لمسه من حماس وانتماء وقيم إيجابية ووطنية لدى أبنائه الطلاب.

تحرك تنفيذي عاجل 

وخلال الافتتاح، قام المحافظ بتوزيع 495 حقيبة مدرسية على الطلاب، شاملة الأدوات والمستلزمات المدرسية، مؤكدًا أن دعم الطلاب وتوفير احتياجاتهم يمثلان جانبًا مهمًا من جهود الارتقاء بالعملية التعليمية، مشيدًا بالمشاركة الإيجابية للطلاب وما قدموه من عروض تعكس روح الانتماء وحب الوطن.

رفع كفاءة الخدمات 

ووجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي الشكر والتقدير لمؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك QNB على مساهمتهما في تطوير المدرسة ودعم أبنائها، مؤكدًا أن التعاون بين مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي يمثل نموذجًا مهمًا لتضافر الجهود من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع التعليم، وبما ينعكس بصورة مباشرة على أبنائنا الطلاب وأهالي قرية حنون.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات مدارس زفتي

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