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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«قناة السويس» تبدأ العام الجديد بتحية العلم بمشاركة قيادات الجامعة (صور)

تحية العلم
تحية العلم
الإسماعيلية انجي هيبة

في الساعات الأولى لبدء الدراسة للعام الجامعي 2026/2027، اصطفّت قيادات جامعة قناة السويس، صباح اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر، لأداء مراسم تحية العلم والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، إعلانًا عن بدء الدراسة بالجامعة للعام الجامعي الجديد، وذلك بمقر الجامعة القديمة بكلية علوم الرياضة، وسط مشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف المستويات الدراسية بالكلية.

وأكد الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، انتظام الدراسة لأكثر من 55 ألف طالب وطالبة بالجامعة، في 17 كلية و4 معاهد، مشددًا على أهمية التزام الطلاب بالحضور والانتظام في المحاضرات، إلى جانب الحرص على ممارسة الأنشطة الطلابية والاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها الجامعة. جاء ذلك في تعقيب رئيس الجامعة على بدء العام الجامعي الجديد.

وشارك في مراسم تحية العلم الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة هناء شبيب، عميد كلية علوم الرياضة، والأستاذ الدكتور ماجد العزازي، العميد السابق للكلية، والمهندس عادل ألبير، أمين عام الجامعة، والأستاذ الدكتور تامر شوقي عبد المنعم، وكيل كلية العلاج الطبيعي، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، والأستاذ الدكتور عطوة المتولي عطوة، مدير مركز إعداد القادة، والدكتور أحمد كمال، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد صلاح حرب، مستشار النشاط الرياضي، والأستاذ محمد صالح، المسؤول الفني لمقر الجامعة القديمة.

وأكد الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور أن طلاب كلية علوم الرياضة يمثلون نموذجًا متميزًا في المشاركة الفعالة، مشيرًا إلى حضورهم المميز في مختلف المحافل التي يمثلون فيها جامعة قناة السويس، ومؤكدًا حرص الجامعة على دعم الطلاب وتشجيعهم على مواصلة التميز في المجالات الأكاديمية والرياضية والأنشطة الطلابية.

وهنأ الدكتور ناصر مندور الأستاذة الدكتورة هناء شبيب بمناسبة ثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوليها منصب عميد كلية علوم الرياضة، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها، ومواصلة العمل على تطوير الكلية ودعم طلابها.

ومن جانبه، وجّه الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، رسائل إلى طلاب الكلية، داعيًا إياهم إلى المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية، والتمسك بأعراف وتقاليد الحرم الجامعي، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلابها على مختلف الأصعدة، متمنيًا لهم عامًا جامعيًا موفقًا حافلًا بالتحصيل العلمي والمشاركات الطلابية المتميزة.

كما أعربت الأستاذة الدكتورة هناء شبيب، عميد كلية علوم الرياضة، عن ترحيبها بطلاب الكلية في بداية العام الجامعي الجديد، مؤكدة أهمية تكامل الجانب الأكاديمي مع الأنشطة الطلابية والرياضية، وحرص الكلية على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للطلاب، بما يسهم في إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في مختلف المجالات.

وحرص الأستاذ الدكتور ماجد العزازي، العميد السابق لكلية علوم الرياضة، على تقديم الشكر لقيادات الجامعة لحرصهم على مشاركة الطلاب مراسم اليوم الأول للدراسة، مؤكدًا اعتزازه بطلاب الكلية، ومهنئًا أبناءه الطلاب الجدد والقدامى بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، ومتمنيًا لهم عامًا دراسيًا ناجحًا ومثمرًا.

وفي ختام مراسم تحية العلم، حرص طلاب كلية علوم الرياضة وأسرة «طلاب من أجل مصر» وقياداتها على التقاط الصور التذكارية مع القيادات الجامعية، في أجواء عكست ترحيب الجامعة بطلابها مع انطلاق العام الجامعي الجديد، وحرص قياداتها على مشاركة الطلاب فعاليات اليوم الأول للدراسة.

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