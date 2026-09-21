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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: دعم الرئيس السيسي لجهود إنهاء الأزمة الإيرانية دلالة على ثوابت الموقف المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوى

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية، يعكس ثوابت الموقف المصري الداعم للحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات الإقليمية، وحرص الدولة على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن التحركات الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل تمثل خطوة مهمة نحو خفض حدة التوتر واحتواء التصعيد، لافتا إلى أن الحوار والتفاوض يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات وتجنب تداعياتها على شعوب المنطقة.

وأشار إلى أن مصر تواصل دعمها لكل الجهود الدولية والإقليمية التي تستهدف تحقيق التهدئة، انطلاقا من رؤيتها بضرورة الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، واحترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.

وقال النائب أحمد جبيلي، إن التطورات الإقليمية المتسارعة تفرض ضرورة تكثيف الاتصالات والتحركات الدبلوماسية، والعمل على بناء تفاهمات تساهم في إنهاء الأزمات وفتح الطريق أمام تسويات سياسية شاملة ومستدامة.

وأوضح أن التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الإيرانية سيكون له انعكاسات إيجابية على أمن واستقرار الشرق الأوسط، داعيا إلى استمرار الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتغليب لغة الحوار، بما يحفظ مصالح شعوب المنطقة ويجنبها المزيد من التصعيد

الأزمة الإيرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار التفاوض الأزمات

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