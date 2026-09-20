قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
125 طائرة ثم 200 بحلول 2030.. خطة مصر للطيران لزيادة الأسطول
سبيكة 20 جرام بكام؟.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
تحقيق فرنسي مع "ناصر الخليفي" بشأن شبهات تضارب المصالح في حقوق البث
فلسطين.. استنفار للاحتلال الإسرائيلي بعد مقتل مستوطن واقتحامات للأقصي
كلوب عن هاتريك صلاح مع طرابزون: أعادني إلى أيام ليفربول
الجيش الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة استطلاعية متطورة من طراز أوربيتر
وزير التموين لـ أحمد موسى: مصر تؤمّن احتياجاتها من القمح.. والاحتياطي يكفي 6 أشهر
سدينا العجز النهارده| أول رد من المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم على شكاوى نقص المعلمين
السفير فائد مصطفى: الدور المصري محوري وأساسي في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير
هل لدينا أزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؟.. أحمد موسى يفتح ملف الأمن الغذائي في مصر
موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟
الدفاع الروسية: إسقاط 1951 طائرة مسيرة أوكرانية و8 صواريخ كروز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بـ«مستقبل وطن»: رؤية الرئيس السيسي للتكنولوجيا تجمع بين التنمية والابتكار وحماية المجتمع

أحمد عبد الرحيم
أحمد عبد الرحيم
محمد الشعراوي

أكد أحمد عبد الرحيم، أمين مساعد أمانة المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعكس رؤية متكاملة لبناء دولة رقمية حديثة، لا تكتفي بإدخال التكنولوجيا في مؤسساتها، وإنما تعمل على توظيفها بصورة مباشرة لتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتنمية.

وأوضح «عبد الرحيم»، في بيان، اليوم الأحد، أن توجيه الرئيس بالمتابعة المستمرة لتنفيذ منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، خاصة أن نجاح أي منظومة رقمية لا يرتبط فقط بإطلاقها، وإنما بمدى كفاءتها واستدامتها وقدرتها على التكامل بين قواعد البيانات المختلفة وتقديم الخدمة للمواطن بصورة أكثر سهولة وسرعة ودقة.

وأكد أن المتابعة المستمرة التي وجه بها الرئيس تستهدف ضمان تحقيق الأهداف الفعلية للمنظومة، وعلى رأسها رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وأضاف أن التحول الرقمي أصبح أحد المكونات الرئيسية في عملية الإصلاح الإداري والاقتصادي، مشيرًا إلى أن بناء منظومة حكومية تعتمد على البيانات والتكنولوجيا يساهم في تحسين آليات اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الإنفاق، وتقليل الوقت والجهد المبذول في الحصول على الخدمات، فضلًا عن تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع المتغيرات المستقبلية.

التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأكد أمين مساعد أمانة المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» أن توجيهات الرئيس بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية تحمل أبعادًا اقتصادية واستثمارية مهمة، لافتًا إلى أن هذه المجالات أصبحت من أبرز القطاعات التي تتنافس عليها الاقتصادات العالمية، وأن امتلاك بنية رقمية متقدمة يمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات النوعية.

وأشار إلى أن توطين الاستثمارات في مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يفتح مجالات واسعة أمام الشركات المصرية والعالمية، ويخلق فرصًا جديدة للشباب في مجالات البرمجة وتحليل البيانات والأمن السيبراني وتطوير التطبيقات والخدمات الرقمية.

ولفت إلى أن البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي «كرنك» يأتي في هذا السياق، بما يتضمنه من توجهات مرتبطة بتعزيز السيادة الرقمية وتوفير قاعدة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية، وهو ما يعكس أهمية امتلاك أدوات تقنية تتناسب مع احتياجات المجتمع واللغة والثقافة العربية.

وفيما يتعلق بتوجيهات حماية الأطفال من مخاطر المحتوى الضار، أكد أحمد عبد الرحيم أن التحول الرقمي لا يمكن أن ينفصل عن البعد المجتمعي والأخلاقي، موضحًا أن حماية النشء من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للمنصات الرقمية أصبحت جزءًا أساسيًا من مسؤولية الدولة والمجتمع.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بشأن حماية الأطفال دون سن الخامسة عشرة من مخاطر المحتوى الضار على شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي تعكس ضرورة تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وضمان الاستخدام الآمن لها، موضحًا أن الإجراءات التنظيمية والتقنية يجب أن تتكامل مع دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات المعنية بالتوعية الرقمية.

وأكد «عبد الرحيم» أن التوسع في نشر شبكات الجيل الخامس 5G يمثل محورًا مهمًا في تطوير البنية التحتية الرقمية المصرية، لما توفره هذه التكنولوجيا من إمكانات متقدمة للاتصالات وتبادل البيانات ودعم التطبيقات الحديثة، بما يخدم قطاعات الصناعة والنقل والخدمات والتعليم والصحة وغيرها.

وأضاف أن توجيه الرئيس بتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات والحد من مخاطر التمركز يعكس اهتمامًا واضحًا باستدامة قطاع الاتصالات وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيرًا إلى أن قوة البنية التحتية الرقمية أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بقدرة الدول على جذب الاستثمارات وتحسين قدرتها التنافسية.

وشدد أمين مساعد أمانة المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» على أن المصريين بالخارج يمثلون جزءًا مهمًا من منظومة التنمية الوطنية، وأن التطور المتسارع في الخدمات الرقمية يساهم كذلك في تعزيز ارتباطهم بالدولة، وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية، وفتح مساحات أوسع للتواصل والاستفادة من خبراتهم واستثماراتهم.

واختتم أحمد عبد الرحيم بالتأكيد على أن بناء مصر الرقمية يمثل مسارًا طويل الأمد، يتطلب استمرار الاستثمار في البنية التحتية والكوادر البشرية والتشريعات والأمن السيبراني، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات التكنولوجية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع التكنولوجيا في خدمة المواطن والاقتصاد والمجتمع، وتدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات.

مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي تنافسية الاقتصاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

الأهلي

العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي

ترشيحاتنا

جثة طفل بالبحيرة

العثور على جثمان صغيرة في البحيرة.. وتحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة

لتوعية العاملين بالقطاع السياحي.. شفاء الأورمان بالأقصر تنظم ندوة تثقيفية حول الوقاية من الأورام السرطانية

شفاء الأورمان بالأقصر تنظم ندوة تثقيفية حول الوقاية من السرطان

محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا لبحث إنهاء معاناة أهالي الرامسيوم

محافظ الأقصر يبحث سبل إنهاء معاناة أهالي منطقة الرامسيوم

بالصور

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

فيديو

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

نجاة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد