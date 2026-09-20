برلمانية: الدولة تتحرك لسد أي عجز في الأدوية.. و«حياة كريمة» طورت الوحدات الصحية

أكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدولة حققت خطوات مهمة في تطوير قطاع الصحة خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن ما يشهده القطاع يمثل نقلة نوعية في عدد من الملفات المرتبطة بالخدمات والرعاية الصحية.

وقالت شاكر في تصريحات خاصة إن ملف الدواء يأتي ضمن الملفات التي تحظى باهتمام الدولة، خاصة فيما يتعلق بضمان توافر الأدوية للمواطنين والتعامل مع أي نقص في بعض الأصناف، موضحة أن هناك حالة من التكاتف بين الجهات المعنية للعمل على سد أي عجز والحفاظ على استقرار توافر الدواء.

جهود تطوير القطاع الصحي

وأوضحت أن جهود تطوير القطاع الصحي لم تقتصر على المدن والمراكز، وإنما امتدت إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لافتة إلى الدور الذي لعبته مبادرة «حياة كريمة» في رفع كفاءة وتطوير الوحدات الصحية بالقرى، بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضافت عضو لجنة الصحة أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد استمرارًا في جهود تطوير المنظومة الصحية، في ظل وجود اهتمام مستمر بتحسين مستوى الخدمات وتوفير احتياجات المواطنين، مؤكدة أن هناك عملًا متواصلًا على عدد من الملفات داخل القطاع.

وفيما يتعلق بدور الانعقاد المقبل، أوضحت النائبة إليزابيث شاكر أن لجنة الصحة تستعد لمناقشة مجموعة من الملفات المهمة التي تستهدف مواصلة الارتقاء بالقطاع، ومتابعة أداء المنظومة الصحية، ورصد التحديات التي تحتاج إلى تدخل أو تطوير.

وأكدت أن أعضاء اللجنة والنواب يستعدون لدور الانعقاد الجديد بأجندة من الملفات والقضايا الصحية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير القطاع والاستمرار في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.