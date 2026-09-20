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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس السيسي لمدير الـCIA يعكس ثقل مصر في صياغة أمن المنطقة

إيهاب محمود
إيهاب محمود
معتز الخصوصي

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لجون راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، يعكس بوضوح الثقل السياسي والتاريخي لمصر، ويؤكد أنها الفاعل الرئيسي والمحور الأساسي لصياغة معادلات الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وواشنطن تُعد نموذجًا للتنسيق والتشاور رفيع المستوى إزاء القضايا الإقليمية والدولية؛ مشيرًا إلى أن الإشادة الأمريكية المتواصلة بالدور المصري تبرهن على أن واشنطن تدرك جيدًا أنه لا يمكن التوصل إلى تسويات سلمية أو إنهاء للأزمات المُعقدة في المنطقة دون الانطلاق من الرؤية المصرية المتزنة.

 ثوابت الموقف المصري

ونوه الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، بأن ثوابت الموقف المصري التي جدد الرئيس السيسي التأكيد عليها خلال اللقاء تُمثل روشتة حاسمة لإحلال السلام؛ وفي مقدمتها التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والنفاذ المستدام للمساعدات الإنسانية، وتهيئة المناخ لاستئناف العملية السياسية وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

ولفت إلى أهمية الرسائل المصرية شديدة الوضوح بشأن القضايا الإقليمية الشائكة؛ حيث وضعت مصر خطوطًا حمراء قاطعة في ملف الأزمة السودانية بالتمسك الكامل بسيادة السودان ووحدة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية، إلى جانب الموقف المصري الثابت والمتمثل في الرفض القاطع لأي مساس بسيادة الصومال أو سلامة أراضيه في القرن الأفريقي، فضلاً عن تأكيد دعم مصر للحلول الدبلوماسية الشاملة للأزمة الإيرانية بما يضمن حرية الملاحة الدولية ويُعزز الأمن الإقليمي.

وثمن جهود القيادة السياسية والدبلوماسية الرئاسية التي تعمل بخطى ثابتة ورؤية ثاقبة لحماية أبعاد الأمن القومي المصري والعربي، والحد من الصراعات، وترسيخ دعائم السلام الشامل والعادل بالمنطقة.

إيهاب محمود المهندس إيهاب محمود حزب الجيل الديمقراطي لجنة النقل واللوجستيات بالحزب

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