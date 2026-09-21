قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العزيز قنصوة: معرض القاهرة للكتاب يجسد القوة الناعمة لمصر.. ودعم الرئيس السيسي يدفع نحو دورة استثنائية
أنا فاتحة بيت.. مروة عبد المنعم: اتجهت لتقديم البرامج من أجل التواجد والالتزامات المادية| خاص
الأرصاد تكشف تفاصيل تحسن الطقس وموعد انتهاء الموجة الحارة
عبد العاطي يبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز وخفض التصعيد الإقليمي مع المبعوث الأوروبي للخليج
وزير الخارجية يلتقي جيفري ساكس لبحث التغير المناخي وتمويل أهداف التنمية المستدامة
رحمك الله يا أخي..ديوان حاكم دبي ينعى الشيخ أحمد بن راشد
ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية إلى 14 شخصا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تفتتح اليوم عددا من مشروعات منظومة المخلفات الصلبة بالدقهلية
رئيس الوزراء يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
وزارة الصناعة تستضيف مائدة مستديرة للشركات الألمانية لبحث خططها التوسعية وتحدياتها وسبل حلها
أنا الأعلى مشاهدة ومزعلتش من عمرو سعد.. تصريحات نارية من أحمد العوضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني لتحويل مراكز الشباب إلى ورش للتدريب والإنتاج وريادة الأعمال

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، أن الوقت حان للانتقال بمراكز الشباب من مفهومها التقليدي الذي يركز بصورة أساسية على النشاط الرياضي إلى مفهوم أكثر شمولاً يجعل منها مراكز حقيقية لاكتشاف المواهب، وبناء المهارات، والتدريب المهني، ودعم ريادة الأعمال، وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وقال " حنفي " فى تصريحات له : إن المبادرة يجب أن تبدأ من محافظة القاهرة كنموذج قابل للتعميم على مختلف محافظات الجمهورية، من خلال تعاون مباشر بين جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على أن تكون مراكز الشباب بدائرة الخليفة والمقطم نقطة البداية لإنشاء وحدات متخصصة للتدريب والإنتاج والمهارات.

وأوضح أن هذه الوحدات يمكن أن تقدم برامج عملية في البرمجة والذكاء الاصطناعي، والصيانة، والطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف، والتصنيع الغذائي، والحرف الحديثة، والتسويق الإلكتروني، بما يحول وقت الشباب داخل مراكز الشباب إلى استثمار حقيقي في قدراتهم ومستقبلهم.

وتقدم النائب سيد حنفى طه ب 4 آليات رئيسية لتنفيذ المبادرة وهى :أولاً: مركز مهارات داخل كل مركز شباب، يضم معامل وأجهزة تدريب وفق احتياجات سوق العمل في كل منطقة ، وثانياً: شراكة مباشرة مع القطاع الخاص، بحيث تتولى الشركات تدريب الشباب على المهن التي تحتاجها، مع منح المتميزين فرص تدريب عملي وتشغيل حقيقية ، وثالثاً: ربط التدريب بالإنتاج، من خلال إنشاء ورش ومشروعات صغيرة داخل مراكز الشباب، بحيث لا يتوقف الأمر عند الحصول على شهادة، وإنما ينتقل الشاب إلى مرحلة إنتاج سلعة أو تقديم خدمة وتحقيق دخل ، رابعاً: منصة إلكترونية وطنية للمهارات والفرص، تسجل مهارات الشباب، وتربطهم بالشركات والمصانع والمشروعات، وتتيح متابعة نتائج التدريب والتوظيف.

وأكد " حنفى " أن نجاح النموذج في الخليفة والمقطم يمكن أن يفتح الباب أمام تعميمه تدريجياً على مستوى الجمهورية، بما يجعل مراكز الشباب شريكاً حقيقياً في مواجهة البطالة، ودعم الصناعة المحلية، ونشر ثقافة العمل الحر، واكتشاف الطاقات الشابة وتحويلها إلى قوة إنتاجية مشيراً إلى أن الهدف ليس إلغاء الدور الرياضي لمراكز الشباب، وإنما إضافة بُعد إنتاجي ومهاري جديد يجعل مركز الشباب مكاناً للرياضة والتعلم والإنتاج وصناعة المستقبل في وقت واحد.

مراكز الشباب المواهب النشاط الرياضي بناء المهارات التدريب المهني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

رمضان صبحي

مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

ترشيحاتنا

الإسكان

ادفع 1500 جنيه في الشهر.. تفاصيل إيجارات وحدات الإسكان الجديدة

تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

رسميا بالرابط.. خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

اشتراكات مترو الأنفاق

الأوراق والمستندات اللازمة.. خطوات استخراج اشتراك المترو للطلاب 2026

بالصور

روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها

سعره 60 ألف جنيه.. بوسي تتألق بفستان أنيق

بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في حفل دير جيست

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

قلوب وصور مشتركة.. أحمد العوضي ويارا السكري يعودان للتريند

احمد العوضي ويارا السكري
احمد العوضي ويارا السكري
احمد العوضي ويارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد