ملاعب جديدة ومبانٍ مطورة.. تحرك برلماني لرفع كفاءة مراكز شباب طلخا ونبروه

بحث النائب محمد عكاشة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع وزير الشباب والرياضة الكابتن جوهر نبيل، خطة تطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب بدائرة طلخا ونبروه، بما يدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية المقدمة للشباب.

تجديد ملعب مركز شباب منشأة البدوي

وشهد اللقاء الموافقة على بدء أعمال تجديد ملعب مركز شباب منشأة البدوي خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف تحسين البنية الرياضية بالمركز وتهيئة بيئة أفضل لممارسة الأنشطة الرياضية.

رفع كفاءة ملاعب طبنوها وكفر العرب

كما تمت الموافقة على تجديد ملاعب مراكز شباب طبنوها وكفر العرب، ضمن تحرك يستهدف تطوير المنشآت الرياضية ورفع كفاءتها لخدمة شباب القرى والمناطق التابعة للدائرة.

إحلال شامل لمبنى «ميت الكرماء»

وتضمنت نتائج اللقاء الموافقة على تنفيذ أعمال التجديد والإحلال الشامل لمبنى مركز شباب ميت الكرماء، بما يسهم في تطوير الخدمات والأنشطة التي يقدمها المركز لأهالي المنطقة.

طلبات جديدة على أجندة التطوير

واستعرض النائب محمد عكاشة خلال اللقاء عددًا من الاحتياجات والطلبات الخاصة بمراكز شباب أخرى في دائرة طلخا ونبروه، تمهيدًا لبحثها والعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأكد عكاشة أهمية تطوير مراكز الشباب باعتبارها مؤسسات تؤدي دورًا في استيعاب طاقات الشباب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والمشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية، بما يعزز الاستفادة من هذه المنشآت في خدمة المجتمع.