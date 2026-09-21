تحرير 68 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية بالغربية

رصدت حملات من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وحررت 68 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز المدعم ، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.

حملات مرورية



وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز البلدية فى مراكز ومدن المحافظة، وحررت 68 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وأُحيلوا إلى النيابة.

ردع مخالفين

تأتي هذه الحملات في سياق توجه الدولة نحو تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم التمويني وتقديم منتج جيد يليق بالمواطن ، كما تُعد الحملات جزءًا من خطة استراتيجية أوسع تهدف إلى مكافحة الفساد التمويني، والتصدي لأي محاولات تلاعب بحصة الدعم الموجه للمواطنين.