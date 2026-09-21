وزير العمل يبحث مع سفيرنا في لبنان أوضاع العمالة المصرية

التقى حسن رداد، وزير العمل، بمكتبه، السفير تميم خلاف، المُكلف سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى الجمهورية اللبنانية، وذلك قبيل تسلمه مهام عمله الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التواصل والتعاون والتنسيق بشأن مختلف الملفات المشتركة، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في لبنان، بما يضمن تعزيز رعايتها ومتابعة شؤونها، إلى جانب دعم التعاون بين مصر ولبنان في مجالات انتقال الأيدي العاملة وتبادل الخبرات والتجارب في ملفات التدريب المهني والتشغيل ، والسلامة والصحة المهنية،وغيرها ..

كما تناول اللقاء سبل الإسراع في استكمال إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين في مجال العمل، بما يسهم في تنظيم انتقال العمالة، وتيسير تبادل البيانات والمعلومات، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين.

وأكد وزير العمل على أهمية تكثيف جهود ودور مكتب التمثيل العمالي في لبنان، بما يخدم مصالح العمالة المصرية ويعزز أطر التعاون بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني.

حضر اللقاء أحمد نظمي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل.