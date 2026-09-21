وزير الكهرباء: نجحنا خلال الصيف الحالي في مواجهة زيادة الأحمال

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل وتقييم الأداء، في القطاعات التابعة ، ومتابعة تحقيق الأهداف المرحلية والاستراتيجية لكل قطاع، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء ، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والدكتور على عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس إيهاب إسماعيل الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من قيادات ومسئولي ملفات العمل، والقائمين على تنفيذ المشروعات والمعنيين بمتابعة تقييم الأداء في مختلف القطاعات لمتابعة سير العمل ومراجعة خطة التشغيل، ومناقشة المستجدات والتطورات والسيناريوهات المختلفة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية

راجع الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة العمل في جميع القطاعات، فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبناء مزيج الطاقة، وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة، ومشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح التي سيتم ربطها على الشبكة ، والمخطط الزمني لكل مشروع، والتوقيتات المحددة للربط، وتناول الاجتماع مجريات تنفيذ خطة العمل لتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المنزلية والصناعية، وكذلك ترشيد استهلاك الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، وموقف المدخلات الفنية اللازمة لخطة التوسع في قدرات التوليد لمجابهة الأحمال المتوقعة، وتابع الدكتور عصمت المستجدات التنفيذية لمشروعات تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات ، والموقف التنفيذي لإقامة عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك المحطات المنفصلة، لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية،وتطرقت المناقشات إلى المشروعات المستقبلية وخطط قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة

قال الدكتور محمود عصمت أن خطة التطوير ودراسات الشبكة عملية مستمرة، موضحا استخلاص الدروس المستفادة خلال فصل الصيف الحالي وقدرة الشبكة ونجاحا فى مجابهة الزيادة فى الاحمال ، مشيرا الى استمرار العمل وفقا للرؤية المتكاملة والخطط التنفيذية المحددة لتحقيق أمن الطاقة، وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، مؤكداً استمرارا المتابعة والمراجعة وتقييم الموقف فى إطار الخطة المرحلية التي تم تنفيذها خلال الصيف الماضي، والتي مكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، موضحا العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي ، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، مضيفا أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ، موضحا أن هناك تنسيق وتعاون مع جميع الجهات المعنية في إطار خطة إضافة القدرات الجديدة وتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة