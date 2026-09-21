بنك البركة مصر يستضيف ندوة تفاعلية لطلاب الماجستير.. تفاصيل

نظم بنك البركة مصر، بالتعاون مع كلية أُنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة(Onsi Sawiris School of Business at The American University in Cairo) ، ندوة تفاعلية مكثفة لطلاب برنامج الماجستير فى الادارة الدولية (CEMS Master in International Management, CEMS MIM) ضمن فاعليات أسبوع البرنامج التعريفى (CEMS Block Seminar)، وذلك بمقر البنك في التجمع الخامس، بمشاركة 21 طالباً، من بينهم خمسة طلاب دوليين، إلى جانب أعضاء هيئة تدريس وأساتذة من كلية أُنسي ساويرس لإدارة الأعمال.

جاءت الندوة في إطار حرص بنك البركة مصر على تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والمؤسسات التعليمية، إلى جانب اهتمامه بتطوير الكوادر الشابة، بما يتماشى مع رؤيته في تقديم نموذج مصرفي يجمع بين الخبرة المصرفية والابتكار، ويركز على احتياجات العملاء ومتطلبات التنمية المستدامة.

وقاد الندوة وسيم المتولي، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والاستدامة ببنك البركة مصر، حيث تناول فيها عدداً من الموضوعات المرتبطة بمستقبل القطاع المالي، من بينها الصيرفة الإسلامية، والتحول الرقمي في الخدمات المالية، والمسؤولية المجتمعية، والتمويل المستدام، ما أتاح فرص عملية للطلاب للتعرف على ممارسات العمل المصرفي وآليات اتخاذ القرار الاستراتيجي، والتفاعل المباشر مع الخبرات المصرفية ومناقشة اتجاهات القطاع محلياً وعالمياً.

وفي هذا الإطار، صرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر: "يمثل التعليم أحد المحاور الأساسية التي نوليها اهتماماً كبيراً في بنك البركة مصر، انطلاقاً من إيماننا بدوره المحوري في بناء الكفاءات ودعم التنمية المستدامة. كما نؤمن بأهمية دعم التواصل بين القطاع المصرفي والمؤسسات التعليمية، بما يتيح للطلاب التعرف على التحديات والفرص الحقيقية التي تواجه صناعة الخدمات المالية. وتمثل استضافة طلاب برنامج CEMS-MIM فرصة مهمة لنشر الوعي عن الصيرفة الإسلامية والقطاع المصرفي بصفة عامة، ودور الابتكار والاستدامة في تطوير الخدمات المالية ودعم تنمية المجتمع."

أسست كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ أكثر من 70 عامًا، وتعتبر الكلية الرائدة في مصر . وتقدم الكلية برامج أكاديمية متميزة وأنشطة مبتكرة تجعل التعلم يتجاوز حدود الفصول الدراسية التقليدية ويهدف لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع . تتميز الكلية بحصولها على الاعتماد الثلاثي (Triple Crown Accreditation)، وهو معيارللتميز الأكاديمي يجعلها ضمن 1% من كليات إدارة الأعمال عالميًا. ويأتي برنامج CEMS-MIM ، والذي تأسس عام 1988، ضمن البرامج الدولية المتخصصة في الإدارة، ويجمع بين عدد من كليات ومدارس إدارة الأعمال حول العالم، إلى جانب شبكة من الشركات والمؤسسات المجتمعية.

جدير بالذكر أن بنك البركة مصر من أبرز البنوك الإسلامية في مصر، وعضوًا في مجموعة البركة المصرفية التي تعمل في 13 دولة. تأسس البنك في السوق المصري عام 1980، ويدير حاليًا شبكة تضم 45 فرعًا، ويقدم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والمؤسسات، مع التركيز على التحول الرقمي والابتكار والاستدامة. كما يدعم البنك المشروعات الاستراتيجية والمبادرات المجتمعية، بما يعزز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في مصر.

