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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المنتخب الفرنسي يستدعي ماجنيس أكليوش لتعويض غياب إيمري

اللاعب ماجنيس أكليوش
اللاعب ماجنيس أكليوش
أ ش أ

استدعى المنتخب الفرنسي اللاعب ماجنيس أكليوش للانضمام لمعسكر الديوك، لتعويض زميله وارين زائير إيمري الي تعرض للإصابة في أوتار الرُكبة.

ويأتي استدعاء أكليوش بعد تأكد غياب إيمري عن تجمع المنتخب الوطني بسبب الإصابة، ليحصل لاعب موناكو على فرصة جديدة للانضمام للمنتخب الأول مجددًا.

ومن المقرر أن ينضم أكليوش إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني خلال التوقف الدولي الحالي استعدادًا للتحديات المقبلة.

وينتظر المنتخب الفرنسي مباريات صعبة في التوقف الدولي الحالي، وستكون أولى مبارياته تحت قيادة المدرب الجديد زين الدين زيدان الجمعة المقبلة خارج ملعبه أمام تركيا ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

أما ثاني مبارياته فستكون في الجولة الثانية من البطولة ذاتها أمام منتخب بلجيكا في 28 سبتمبر الجاري، على ملعب الأخير فيما يستضيف المنتخب الفرنسي في آخر المباريات وضمن الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية في مباراة قوية على ملعبه منتخب إيطاليا يوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر.

المنتخب الفرنسي اللاعب ماجنيس أكليوش زائير إيمري

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