مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا بواقع 8.61 نقطة

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أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم "الاثنين" مرتفعا بواقع 8.61 نقطة، ما يعادل نسبة 0.09 في المئة؛ ليبلغ مستوى 9559.05 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 212 مليونا و555 ألفا و866 سهما، بقيمة 457 مليونا و363 ألفا و74.729 ريال، عبر تنفيذ 25807 صفقات في جميع القطاعات -حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 576 مليارا و255 مليونا و541 ألفا و469.170 ريال، مقارنة بـ 576 مليارا و389 مليونا و171 ألفا و369.346 ريال، في الجلسة السابقة.