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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء اللبناني يشدد على حصر السلاح بيد الدولة ويطالب بالدعم الأمريكي للجيش

رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني
أ ش أ

شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ، على التزام الحكومة ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها ومواصلة الإصلاحات، مؤكداً أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته، وحشد الدعم للبنان في مسار التعافي وإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال استقباله، في مقر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السيناتور الأمريكية جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بحضور سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية ندى حمادة معوض.

وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية-الأمريكية، حيث نوّه سلام بمواقف شاهين الداعمة للبنان، ولا سيما دعمها المستمر للجيش اللبناني.

وأشار سلام إلى ضرورة تفادي أي فراغ قد ينشأ مع انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، مؤكداً حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي في الجنوب.

من جانبها شددت السيناتور شاهين على أهمية أن يواصل لبنان مسار حصر السلاح بيد الدولة، كما أكدت ضرورة إقرار مجلس النواب قانون الفجوة المالية، والمضي في الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام سلطة الدولة لبنان

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