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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توعية بيئية ولقاءات تثقيفية للأطفال ضمن أنشطة قصور الثقافة بالغربية.. صور

الأنشطة والفعاليات الثقافية بالغربية
الأنشطة والفعاليات الثقافية بالغربية
الغربية أحمد علي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والفنية بمحافظة الغربية، وذلك ضمن برامج وزراة الثقافة.

توجيهات هيئة قصور الثقافة 

في السياق ذاته، تناول بيت ثقافة زفتى، خلال ندوة توعوية بعنوان "طرق الحفاظ على البيئة"، مخاطر التلوث البيئي، حيث أوضح طارق الحنفي، الأخصائي الاجتماعي بالتربية والتعليم، أهمية الحفاظ على دورة الحياة الطبيعية، لافتا إلى أن ذلك يعزز من استقرار المجتمع، ويجعل التربة أكثر خصوبة، كما واستعرض للأطفال مفهوم البيئة، مقدما لهم عددا من النصائح، ومن بينها: ترشيد استخدام الكهرباء والمياه، وعدم إلقاء المخلفات على الطرق، وزراعة النباتات مستديمة الخضرة في حديقة المنازل وعلى أسطح البيوت.

دعم مبادرات توعوية 

بينما عن دور الثقافة في التوعية، أكدت منى عبد اللطيف، أخصائية المكتبات بقصر ثقافة المحلة، خلال كلمتها بالمحاضرة التثقيفية التي عقدها القصر، بأن نشر الوعي وتعزيز قيم الانتماء في المجتمع تأتي في مقدمة أولويات وزارة الثقافة، التي تلعب دورا هاما من خلال عقد الفعاليات والأنشطة، في بناء الشخصية، والحفاظ على الهوية المصرية، وغرس القيم المجتمعية، ومواجهة الأفكار المتطرفة، فيما عقد بيت ثقافة السنطة مجموعة من الفعاليات بالتعاون مع الإدارة الصحية بمديرية الصحة بالغربية.

رفع كفاءة الخدمات 

وجاء ذلك ضمن فعاليات الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، نظمت الإدارة العامة لثقافة الطفل، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، لقاء تثقيفيا للأطفال، أقيم بمكتبة كفر حجازي الثقافية، بعنوان "اختار صديقك"، وضم الحديث عن أهمية الصداقة في حياة الإنسان، ودورها الحيوي في تكوين شخصية الفرد، والتأثير الإيجابي أو السلبي على أفكاره وسلوكياته، كما تطرق الحديث عن أهم معايير اختيار الصديق، ومن بينها: حسن الخلق، والصدق، والأمانة، وحسن التعامل، والقدرة على تقديم النصيحة الخالصة.

دعم الأنشطة والفعاليات الثقافية 

كما واصلت المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الغربية فعالياتها خلال شهر سبتمبر الجاري، من خلال ورشة فنية أقيمت بمسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، وباقة منوعة من ورش الحكي ببيت ثقافة قطور، وبمكتبات: قرية الأطفال بسبرباي، وميت عساس، وصرد، وسمنود، والعامرية، ومحلة حسن، وبيت ثقافة الفريق الشاذلي.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات الأنشطة والفعاليات الثقافية

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