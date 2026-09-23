صعودًا وانخفاضًا .. خبير اقتصادي: الجنيه والدولار يتحركان معًا وفقًا لمرونة سعر الصرف

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أن الجنيه والدولار يتحركان معاً صعوداً وانخفاضاً وفقاً لمرونة سعر الصرف، مشيراً إلى أنه مع خروج بعض الأموال الساخنة انخفض الجنيه جزئياً ليصل إلى نحو 52.25 جنيه، قبل أن يبدأ في التحسن مجدداً ليتراجع سعر الدولار إلى أقل من 52 جنيهًا.

وأوضح بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أنه من الممكن خلال الأيام المقبلة أن يصل سعر الدولار إلى 51 جنيهًا، ثم يزيد بعد يومين أو ثلاثة، مؤكداً أن هذه "المرونة في سعر الصرف" هي التي تمنع حدوث صدمة للأسواق.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن نقطة في غاية الأهمية تتعلق بتوقعات صندوق النقد الدولي لمعدل النمو خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الصندوق يتحدث عن معدل نمو لـ مصر يبلغ نحو 5%، في حين أثبتت الأرقام بنهاية السنة المالية الماضية في 30 يونيو التحقيق الفعلي لأكثر من 5%، وهو ما يعكس تحسناً في مؤشرات الأوضاع الاقتصادية.