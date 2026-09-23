في حملة مكبرة.. تموين الإسماعيلية يضبط 5 أطنان مواد غذائية ومجمدات مجهولة المصدر

تنفيذًا لتكليفات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملة رقابية مكثفة؛ بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك لضبط الأسواق ومراقبة السلع والتأكد من جودة وصلاحية كافة المعروضات بالأسواق.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن الحملة الميدانية أسفرت عن ضبط ٥ أطنان من المواد الغذائية ومجمدات الأسماك ومصنعات الدواجن مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها بإحدى الثلاجات.

كما تم ضبط محطة وقود متوقفة عن ممارسة النشاط.

كما تم تحرير ٩٩ مخالفة تموينية متنوعة:

في مجال الرقابة على المخابز البلدية، وتم تحرير ١٠ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٥ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين لعدم وجود سجل، ٨ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز، محضرين لبيع خبز سياحي بأزيد من السعر.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير ٢٢ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٢٨ محضر لعدم وجود شهادة صحية، ٨ محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، محضرين لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، ٣ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، ٤ محاضر للتوقف عن ممارسة النشاط.

وشدد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية ، على ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يتلاعب بصحة المواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، كما ناشد المواطنين التعاون مع مديرية التموين والإبلاغ عن أي وقائع فساد أو غش تجاري.