تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

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ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن التي تم تداولها (وصول وسفر) بلغ 10 سفن، كما تم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة و642 شاحنة و101 سيارة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الواردات شملت 5 سفن و3500 طن بضائع و300 شاحنة و86 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 سفن و7500 طن بضائع و342 شاحنة و15 سيارة.

وأضاف أن ميناء سفاجا استقبل 3 سفن وهي (PELAGOS EXPRESS - BRIDGE - أمل)، فيما غادرت السفينتان (ALCUDIA EXPRESS - BRIDGE)، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3660 طن بضائع و214 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي (الحسين - آيلة - سينا)، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1070 راكبا.