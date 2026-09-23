230 شابًا يجتازون اختبارات الالتحاق بمشروع محطة الضبعة النووية بقنا

اختتمت مديرية عمل قنا ، برئاسة محمد علي، مدير المديرية اختبارات المتقدمين للالتحاق بفرص العمل المتاحة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة بالمشروع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، بتوفير الكوادر الفنية والعمالية المدربة اللازمة للمشروعات القومية، وإتاحة فرص عمل لائقة للشباب.

وشهدت الاختبارات، التي أُجريت على مدار يومين بمركز التدريب المهني بقفط، تقدم 247 شابًا من محافظة قنا وعدد من المحافظات الأخرى، ونجح 230 متقدمًا في اجتياز الاختبارات...وشهد اليوم الأول تقدم 146 متقدمًا، اجتاز الاختبارات منهم 136، فيما تقدم في اليوم الثاني 101 متقدم، نجح منهم 94 متقدمًا... وشملت الاختبارات عددًا من المهن المطلوبة للمشروع، حيث بلغ عدد المقبولين 52 حدادًا، و66 فورمجيًا، و74 في مهنة التركيبات، و38 عاملًا مساعدًا.

وتأتي هذه الاختبارات ضمن إعلان وزارة العمل على مستوى الجمهورية عن توفير 2300 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في عدد من المهن الفنية والعمالية، برواتب تبدأ من 14,250 جنيهًا وتصل إلى 40 ألف جنيه وفقًا للخبرة ونتائج الاختبارات... وتوفر الشركة للعمالة المقبولة عددًا من المزايا، من بينها ثلاث وجبات يوميًا، وإقامة ملائمة، والتأمين الصحي والاجتماعي، ووسائل انتقال من وإلى موقع العمل، بالإضافة إلى نظام عمل يتضمن 24 يوم عمل متواصلة يليها 6 أيام راحة مدفوعة الأجر.