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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باحثون: ظاهرة نينيو «الخارقة» قد تتسبب في 451 ألف وفاة إضافية

ظاهرة نينيو «الخارقة»
ظاهرة نينيو «الخارقة»
أ ش أ

قدر باحثون في مختبر تأثيرات المناخ التابع لجامعة شيكاغو أن تتسبب موجات الحرارة الشديدة المرتبطة بظاهرة «نينيو الخارقة» في تسجيل ما يصل إلى 451 ألف وفاة إضافية حول العالم خلال الأشهر الستة المقبلة، مع توقعات بارتفاع عدد الأيام شديدة الحرارة بنسبة 44% عن المعدلات المعتادة حتى فبراير 2027

وبحسب صحيفة ديلي ميل، أظهر تقرير للمختبر أن عدد الأيام شديدة الحرارة قد يرتفع بنسبة 44% مقارنة بالسنوات المعتادة، مع توقع تسجيل أكبر عدد من الوفيات الإضافية المرتبطة بالحرارة في نيجيريا بواقع 31 ألفًا و400 وفاة، تليها إندونيسيا بنحو 19 ألفًا و300 وفاة والسودان بنحو 17 ألفًا و600 وفاة، خلال الفترة من سبتمبر 2026 إلى فبراير 2027.

وأشار الباحثون إلى أن منطقة الساحل الأفريقي، بما فيها النيجر وتشاد ونيجيريا والسودان، قد تشهد نحو 66 ألفًا و800 وفاة إضافية خلال الأشهر الستة، فيما قد تسجل الفلبين وفيتنام وتايلاند وكمبوديا مجتمعة نحو 19 ألفًا و400 وفاة إضافية.

وحذر التقرير من احتمال ارتفاع حصيلة الوفيات إذا استمرت ظاهرة نينيو حتى عام 2027، خاصة في مناطق من نصف الكرة الشمالي، من بينها الهند وباكستان، التي قد تواجه مخاطر أكبر خلال أشهر الصيف.

ووصف مختبر تأثيرات المناخ ظاهرة نينيو الحالية بأنها «صورة من المستقبل»، في إشارة إلى درجات حرارة قال إنها قد تصبح معتادة خلال العقود المقبلة، داعيًا إلى توجيه جهود الاستجابة الطارئة إلى المناطق الأكثر عرضة لخطر الوفيات المرتبطة بالحرارة.

وقال مايكل جرينستون، أستاذ الاقتصاد في جامعة شيكاغو والمؤسس المشارك للمختبر، إن التقرير يتيح لصناع القرار تحديد المناطق التي يمكن اتخاذ إجراءات طارئة فيها الآن لإنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح خلال الأشهر

باحثون تأثيرات المناخ موجات الحرارة الشديدة

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