الرئيس الأيراني: ليسنا دولة إرهابية ولن نستسلم أمام الهجمات الأمريكية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أنه ندين وصف الرئيس الأمريكي ترامب لنا بالإرهابيين، مشيرا إلى أنه لسنا إرهابيين

وقال الرئيس الأيراني، خلال كلمته التي ألقاها بالجمعية العامة صمدنا في وقف هجمات الولايات المتحدة ولن نستسلم، مؤكدا أنه نعيش في عالم القوي فيه بدلا من أن يفكر في الإنسانية يعمل على الدمار وعدم الإستقرار

وتابع الرئيس الأيراني، أن إيران خلال العقود السابقة كانت تعمل في الدفاع عن نفسها، ولم تهاجم أي دولة، مؤكدا أن الولايات المتحدة وإسرائيل عملتا على الهجوم وتدمير البنية التحتية في إيران.

لدينا قدرة عسكرية

وأشار إلى أنه نسعى للتفاوض من أجل الأمن، مؤكدا أن الأنظمة الدفاعية في إيران تم بنائه بقوة، ولدينا قدرة عسكرية للدفاع عن بلدنا.