رئيسة أمناء مؤسسة هيكل تعلن انتقال إدارة المؤسسة إلى حفيدته

رحبت هدايت تيمور، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، بالحضور خلال حفل توزيع جوائز المؤسسة لعام 2026، مؤكدة أن اللقاء السنوي يمثل مناسبة مهمة للإعلان عن أسماء الفائزين والمكرمين من المواهب الشابة والمتميزين في مهنة الصحافة.

وقالت هدايت تيمور خلال كلمتها في حفل توزيع جوائز المؤسسة لعام 2026: «أرحب بالجميع»، مضيفة أن المؤسسة تلتقي بالحضور، كما جرت العادة كل عام، للإعلان عن أسماء الفائزين والمكرمين بالجوائز من الموهوبين والمتميزين من شباب المهنة.

وأوضحت أن هذه الجائزة ارتبطت باسم الأستاذ محمد حسنين هيكل، مشيرة إلى أن الهدف الأول الذي حدده هيكل للمؤسسة كان خدمة المجتمع الصحفي.

وأكدت أن رسالة المؤسسة تمثل كذلك تعبيرًا عن محاولة سيدة مساعدة رفيقها في إحياء المهنة التي أحبها وعاش فيها سنوات عمره، مشددة على أن مؤسسة هيكل ستواصل رسالته جيلًا بعد جيل.

وفي سياق حديثها عن مستقبل المؤسسة واستمرار رسالتها، أعلنت هدايت تيمور عن إسناد إدارة المؤسسة إلى حفيدتها الأولى من بين أحفادها السبعة، هدايت علي هيكل.

وأوضحت أن حفيدتها خريجة جامعة هارفارد، وأنها تعمل على أنشطة قوية في مصر، كما أنها تحب بلدها، مؤكدة أن انتقال المسؤولية إليها يمثل امتدادًا طبيعيًا لرسالة المؤسسة واستمرارًا لها عبر الأجيال.

وأضافت أن احتفال المؤسسة هذا العام يحمل رسالة واضحة تتعلق بتواصل الأجيال على مختلف المستويات، سواء في الحفاظ على رسالة محمد حسنين هيكل، أو في مواصلة العمل لخدمة المجتمع الصحفي، أو في انتقال المسؤولية إلى جيل جديد قادر على استكمال المسيرة.