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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شي جين بينج: الصين والولايات المتحدة قادرتان على إيجاد السبيل الصحيح للتعايش

شي جين بينج: الصين والولايات المتحدة قادرتان على إيجاد السبيل الصحيح للتعايش
شي جين بينج: الصين والولايات المتحدة قادرتان على إيجاد السبيل الصحيح للتعايش
أ ش أ

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن الصين والولايات المتحدة مطالبتان بالعمل "في الاتجاه نفسه" لتعزيز علاقات مستقرة تقوم على التعاون، مع منافسة معتدلة وإدارة الخلافات بصورة ملائمة والالتزام بالسلام.

وأعرب شي، في كلمة مكتوبة عقب وصوله إلى الولايات المتحدة - عن ثقته في قدرة البلدين، باعتبارهما دولتين كبيرتين، على إيجاد السبيل الصحيح للتعايش في العصر الجديد.

وأضاف أن العام الحالي يمثل مرحلة حاسمة على صعيد التنمية في البلدين.

وأشار إلى أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - خلال زيارته إلى الصين في مايو الماضي - على بناء علاقة بناءة بين البلدين تتسم بالاستقرار الاستراتيجي، مؤكدا أن هذا الاتفاق وفر توجيهًا استراتيجيًا لمسار تطور العلاقات الثنائية مستقبلا.

الرئيس الصيني شي جين بينج الولايات المتحدة الالتزام بالسلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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