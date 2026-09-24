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محافظ القاهرة: بدء تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالمنطقة الشمالية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة: إلغاء ترخيص الكشك عند مخالفة التصميم والمساحة المعتمدة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت   -  
كيرلس صلاح

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بدء تنفيذ منظومة الأكشاك الموحدة الجديدة بالمنطقة الشمالية بشارعى أحمد فاروق،  ومنشية الجمل بحى الزاوية الحمراء .

ومن جانبه ، أشار محافظ القاهرة إلى أن صاحب رخصة الكشك يمكنه تنفيذ النموذج الموحد بمعرفته، أو الاستعانة بالورش التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لتنفيذ النموذج، مع إمكانية تقسيط قيمة التنفيذ على عامين، بما ييسر على أصحاب الأكشاك توفيق أوضاعهم.

وأضاف محافظ القاهرة أنه فى حالة التنفيذ من خلال الورش الإنتاجية بهيئة نظافة وتجميل القاهرة سيتم سداد  25% مقدمًا من تكلفة تنفيذ الكشك ، ويتم تقسيط باقى القيمة شهريا لمدة سنتين بدون فوائد، أما فى حالة  قيام صاحب الترخيص بتنفيذ نموذج الكشك المطور خارج الورش الانتاجية فسيتم خصم 20 % من قيمة حق الانتفاع لمدة عام واحد فقط، علي ان يتم مراجعة تنفيذ وتصميم الكشك  المطلوب من خلال الورش الإنتاجية وفقا للنموذج المعد من قبل المحافظة .

محافظ القاهرة 

واكد محافظ القاهرة إلى أن مكان الكشك سيحدد بناءً علي رؤية الحى ووفقا للقواعد المنظمة دون اعاقة حركة المرور مع مراعاة عرض الرصيف.

وشدد محافظ القاهرة على أنه لن يتم تجديد ترخيص أي كشك لا يلتزم بالشكل الموحد الجديد، مؤكدًا الحظر الكامل لتجاوز المساحة المقررة للكشك أو إشغال المساحات المحيطة به، وأن مخالفة الضوابط قد يترتب عليها إلغاء الترخيص وفقًا للقواعد المنظمة.

كما شدد محافظ القاهرة على حظر قبول أى طلبات تجديد الا بعد قيام المرخص له بتنفيذ النموذج المعتمد ، ويحظر التجديد الا بعد تنفيذ النموذج.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن المنظومة تأتى فى إطار حرص المحافظة على تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، والقضاء على المظاهر غير الحضارية والتعديات المرتبطة بالأكشاك المخالفة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق مرخصى الأكشاك وتنظيم أنشطتهم في إطار قانونى وحضارى .

وأوضح محافظ القاهرة أن الأكشاك تعد من أملاك الدولة، ويتم إدارتها من خلال رسوم الإشغال والتراخيص المنظمة لها، مشددًا على أن الالتزام بالمساحة والتصميم المعتمدين يمثل شرطًا أساسيًا لاستمرار الترخيص.


 

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأكشاك الموحدة المنطقة الشمالية

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