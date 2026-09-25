قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب خطاب نتنياهو .. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»
الأوضاع في السودان والصومال والقرن الأفريقي.. مباحثات بين وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا
خانه التعبير| إبراهيم فايق ينتقد تصريحات حسام حسن عن الشناوي: مكانش يحب يسمعها من حسن شحاتة
هنصوم كام ساعة؟.. موعد شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر 2027
التعادل 1-1 يحسم قمة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية
مجدي عبد الغني: تقييم حسام حسن للدوري خطأ.. وأتوقع مشاركة رامي ربيعة وعبدالمنعم أمام أنجولا
«سي آي إيه»: مخطط روسي لاستهداف إيطاليا وإسبانيا وفرنسا بمسيرات
منتخب البرتغال يفوز 1-0 على ويلز بدوري الأمم الأوروبية
نادر السيد: مصر قادرة على تخطي أنجولا.. واستبعاد الشناوي لا يقلل منه
منتخب النرويج يفوز على الدنمارك بثلاثية بدوري الأمم الأوروبية
التنمية المحلية: الحفاظ على الهوية البصرية لمنطقة العتبة أثناء التطوير.. وتوفير مسارات لسيارات الطوارئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحمل| حظك اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026: الشعور بالرضا

برج الحمل
برج الحمل
نهى هجرس

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

ونرصد لكم توقعات برج الحمل اليوم  25 سبتمبر 2026على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الجمعة 25 سبتمبر  2026

يمكنك اتخاذ قرارات مفيدة من شأنها تعزيز رفاهيتك في هذا اليوم، كما سيسود شعور عام بالرضا

توقعات برج الحمل مهنيا

اليوم مناسب لتحقيق نتائج إيجابية في مكان العمل، ستتمكن من كسب رضا رؤسائك

توقعات برج الحمل عاطفيا

سيسود الوئام في الأسرة، ومن المحتمل أيضاً القيام بنزهة غير رسمية مع الأهل والأصدقاء المقربين

توقعات برج الحمل ماليا

من المرجح أن تكون مرتاحاً للمبلغ المتاح، كما ستكون هناك فرص لتوفير بعض المال

توقعات برج الحمل صحيا

ينبغي أن تكون صحتك جيدة بما يكفي لهذا اليوم، ستشعر بأنك بكامل لياقتك واستقرارك.

برج الحمل توقعات برج الحمل حظك اليوم برج الحمل برج الحمل ماليا برج الحمل الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

شهادات الادخار في البنوك المصرية

بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

الملك عبدالله وولي العهد

الملك عبدالله الثاني يتناول غداءً متواضعًا في الأمم المتحدة برفقة ولي العهد

ترشيحاتنا

المرأة المسلمة

علامات الطهر من الحيض.. أمين الفتوى يوضح متى يجب على المرأة الصلاة؟

مواجهة الشائعات

خطوات بسيطة لمواجهة الشائعات عند انتشارها؟.. أمين الفتوى يكشف عنها

رئيس الغربية الأزهرية يطمئن على طالبة أصيبت في حادث سير

رئيس الغربية الأزهرية يطمئن على طالبة أصيبت في حادث سير.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد