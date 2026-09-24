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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة البريطانية تعلن تقديم حزمة دعم بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني لقطاع غزة

غزة
غزة
هاني حسين

أعلنت الحكومة البريطانية تقديم حزمة دعم بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني لقطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أكد ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، ضرورة العمل بصورة مشتركة على أطر الخطة الشاملة وخارطة الطريق التي تمت الموافقة عليها، بدلًا من إنشاء أطر ومسارات متوازية، مشيرًا إلى أن مجموعة العمل التابعة للتحالف يمكنها توجيه خبرائها للعمل على القطاعات الواردة في الخطة بما يضمن تنفيذها بصورة مباشرة.

وقال ملادينوف - خلال كلمته اليوم في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين - إن الرسالة التي ينبغي توجيهها يجب أن تكون واحدة من الجميع، مشددًا على أن جميع الأطراف في النزاع يجب أن تنظر إلى الانقسامات القائمة، لأن قطاع غزة لا يستطيع التعامل مع النزاعات والمسارات المتنافسة، معتبرًا أن أي مسار آخر لا يصب في صالح المواطنين الذين لا يملكون الوقت.

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