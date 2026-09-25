الخارجية المغربية: بعض السياسيين الإسبان لا دراية لهم بقضايا الهجرة وخطابهم عقيم

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بنيويورك، أن "الشراكة لا تبنى على مرافعات لا أساس لها وخطاب عقيم"، وذلك عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني، خوسي مانويل ألباريس.

وأعرب بوريطة، في تصريح للصحافة، عن أسفه لكون "التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر، للأسف، أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم، ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها"، وفق قوله.

وشدد، في هذا الصدد، على أن قضايا الهجرة والشراكة وحسن الجوار "لا تدبر بالمزايدات والمرافعات والاتهامات التي لا أساس لها"، معربا بذلك، عن أسفه لاستمرار هذا النقاش العقيم إلى اليوم، والذي يغذيه "فاعلون سياسيون من مستوى رفيع يواصلون الانخراط في الجدالات والمرافعات والاتهامات المجانية، والإساءة إلى قيمة هذه الشراكة".