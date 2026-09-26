قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وثائق سرية أمريكية : السعودية لم تستبعد تطوير برنامج للأسلحة النووية
هشام يكن يحذر بعد تعادل مصر وأنجولا: اختيارات حسام حسن كلها غلط
ناس كتيرة بتسأل عليا.. توفيق عبد الحميد يطمئن جمهوره : أنا بخير
بيان مصر أمام الأمم المتحدة | الأمن المائي قضية وجودية ومن حقنا حمايته .. النيل شريان حياة للمجتمع المصري عبر التاريخ
أخبار التوك شو | أبو العينين يطالب بتشريعات دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي..مصطفى مدبولي: السلام لا يبنى على اقتلاع شعب من أرضه
الأهلي: ليس من حق المدير الفني لمنتخب مصر التطاول على أي لاعب
الأهلي يفتح النار على حسام حسن: مدرب المنتخب ضرب بالمصلحة العامة عرض الحائط
ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على زامبيا
مدبولي: الأمن المائي لمصر قضية وجودية وحقنا كدولة في حمايته مكفول دوليًا
تصفيات أمم إفريقيا.. منتخب مصر يحصد نقطة بعد التعادل مع منتخب أنجولا
رؤساء أركان تركيا وباكستان والسعودية يبحثون تعزيز التعاون العسكري بالرياض
فرنسا تفوز على تركيا بهدف في دوري الأمم الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعاً للبلوتوث.. شريحة كوالكوم الجديدة تُشغّل سماعات الأذن عبر Wi-Fi

كوالكوم
كوالكوم
احمد الشريف

أعلنت شركة "كوالكوم" الأمريكية عن إطلاق منصتها الصوتية الرائدة الجديدة "Snapdragon Sound Elite Gen 2"، والتي تدمج لأول مرة تقنية الاتصال اللاسلكي "Wi-Fi 6E" فائق الانخفاض في استهلاك الطاقة داخل شريحة المعالجة الرئيسية مباشرة، مما يتيح للسماعات اللاسلكية والنظارات الصوتية الاتصال المباشر بشبكات الإنترنت المنزلية والحوسبة السحابية دون الحاجة للبقاء بالقرب من الهواتف الذكية.

بث صوتي فائق الدقة دون انقطاع 

أفاد تقرير نشره موقع The Verge التقني، بأن الشريحة الجديدة تهدف إلى حل مشكلة انقطاع الصوت ومحدودية النطاق الترددي لاتصال البلوتوث التقليدي، حيث تسمح للسماعات ببث المقاطع الصوتية الخالية من الفقد (Lossless) بدقة 24 بت وتردد 96 كيلوهرتز عبر شبكة الواي فاي. 

وتضمن هذه التقنية استمرار تدفق الصوت بجودة فائقة حتى لو ترك المستخدم هاتفه المحمول على شاحن السرير أو في غرفة أخرى بعيدة داخل المنزل.

تجاوز عقبات منصة S7 Pro السابقة 

أوضح التقرير أن الفكرة تعيد إلى الأذهان الوعود التي أطلقتها كوالكوم في عام 2023 عند تدشين منصة الصوت "S7 Pro" وتقنية "XPAN" لشبكات المنطقة الشخصية الموسعة، والتي كانت تهدف إلى نقل الصوت عالي الدقة عبر الواي فاي.

إلا أن ذلك الحل كان يتطلب في السابق إضافة رقاقة واي فاي مستقلة ومنفصلة، وهو ما شكّل عائقاً كبيراً أمام دمجها في السماعات متناهية الصغر، ولم يتبن ذلك التصميم سوى طراز واحد هو "Xiaomi Buds 5 Pro" في عام 2025 دون أن يطرح عالمياً.

تقليص الحجم وخفض استهلاك الطاقة 

أشارت البيانات الفنية إلى أن دمج تقنية الواي فاي مباشرة داخل شريحة "Elite" الجديدة دون الحاجة لعتاد خارجي إضافي، نجح في تقليص الحجم الإجمالي بنسبة 30% وخفض معدل استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 40%، مما يمهد الطريق لانتشار تجاري واسع في ملحقات الصوت الصغيرة. 

كما زوّدت الشركة المعالج بضعف قدرات الحوسبة ومعالجة خوارزميات الذكاء الاصطناعي مقارنة بالجيل السابق لتحسين الأداء الصوتي وإلغاء الضوضاء.

شراكات لتطوير سماعات ذكية مزودة

كشف التقرير أن كوالكوم دخلت في تحالفات تجارية لتطبيق الشريحة الجديدة عملياً، من بينها تعاون قائم مع شركة "HP" لتطوير منتج صوتي مخصص لم يُعلن عن تفاصيله بعد، إلى جانب تعزيز شراكتها المستمرة مع شركة "Bose".

 كما تتعاون كوالكوم مع شركة "Cleer" لتدشين فئة مبتكرة من الأجهزة السمعية الذكية تتمثل في سماعات أذن تحتوي على كاميرات مدمجة قادرة على التفاعل ومعالجة البيانات محلياً.

كوالكوم Wi Fi 6E S7 Pro HP منصة S7 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

المواعيد الشتوية للمحلات

قرار رسمي بشأن مواعيد غلق المحلات بدءًا من اليوم وهذه الفئات مستثناة

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

سعر الذهب

1200 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

سعر الدولار

بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم الجمعة 25-9-2026

ترشيحاتنا

إيران وأمريكا

الكرة في ملعب أمريكا .. إيران تنفي وجود مفاوضات بشأن مضيق هرمز

وزير خارجية لبنان

وزير خارجية لبنان يطلب من النمسا الضغط على إسرائيل للانسحاب

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية ترحب بتحديث قاعدة بيانات الشركات المتورطة في أنشطة المستوطنات

بالصور

حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. حفاظ على طاقتك لنفسك

برج الثور حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026..اختَر أمرًا واحدًا يشغلك
برج الثور حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026..اختَر أمرًا واحدًا يشغلك
برج الثور حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026..اختَر أمرًا واحدًا يشغلك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. تنظيم النوم والراحة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الأسد حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. راجع الجوانب المالية والتنظيمية

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

المزيد