وداعاً للبلوتوث.. شريحة كوالكوم الجديدة تُشغّل سماعات الأذن عبر Wi-Fi

أعلنت شركة "كوالكوم" الأمريكية عن إطلاق منصتها الصوتية الرائدة الجديدة "Snapdragon Sound Elite Gen 2"، والتي تدمج لأول مرة تقنية الاتصال اللاسلكي "Wi-Fi 6E" فائق الانخفاض في استهلاك الطاقة داخل شريحة المعالجة الرئيسية مباشرة، مما يتيح للسماعات اللاسلكية والنظارات الصوتية الاتصال المباشر بشبكات الإنترنت المنزلية والحوسبة السحابية دون الحاجة للبقاء بالقرب من الهواتف الذكية.

بث صوتي فائق الدقة دون انقطاع

أفاد تقرير نشره موقع The Verge التقني، بأن الشريحة الجديدة تهدف إلى حل مشكلة انقطاع الصوت ومحدودية النطاق الترددي لاتصال البلوتوث التقليدي، حيث تسمح للسماعات ببث المقاطع الصوتية الخالية من الفقد (Lossless) بدقة 24 بت وتردد 96 كيلوهرتز عبر شبكة الواي فاي.

وتضمن هذه التقنية استمرار تدفق الصوت بجودة فائقة حتى لو ترك المستخدم هاتفه المحمول على شاحن السرير أو في غرفة أخرى بعيدة داخل المنزل.

تجاوز عقبات منصة S7 Pro السابقة

أوضح التقرير أن الفكرة تعيد إلى الأذهان الوعود التي أطلقتها كوالكوم في عام 2023 عند تدشين منصة الصوت "S7 Pro" وتقنية "XPAN" لشبكات المنطقة الشخصية الموسعة، والتي كانت تهدف إلى نقل الصوت عالي الدقة عبر الواي فاي.

إلا أن ذلك الحل كان يتطلب في السابق إضافة رقاقة واي فاي مستقلة ومنفصلة، وهو ما شكّل عائقاً كبيراً أمام دمجها في السماعات متناهية الصغر، ولم يتبن ذلك التصميم سوى طراز واحد هو "Xiaomi Buds 5 Pro" في عام 2025 دون أن يطرح عالمياً.

تقليص الحجم وخفض استهلاك الطاقة

أشارت البيانات الفنية إلى أن دمج تقنية الواي فاي مباشرة داخل شريحة "Elite" الجديدة دون الحاجة لعتاد خارجي إضافي، نجح في تقليص الحجم الإجمالي بنسبة 30% وخفض معدل استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 40%، مما يمهد الطريق لانتشار تجاري واسع في ملحقات الصوت الصغيرة.

كما زوّدت الشركة المعالج بضعف قدرات الحوسبة ومعالجة خوارزميات الذكاء الاصطناعي مقارنة بالجيل السابق لتحسين الأداء الصوتي وإلغاء الضوضاء.

شراكات لتطوير سماعات ذكية مزودة

كشف التقرير أن كوالكوم دخلت في تحالفات تجارية لتطبيق الشريحة الجديدة عملياً، من بينها تعاون قائم مع شركة "HP" لتطوير منتج صوتي مخصص لم يُعلن عن تفاصيله بعد، إلى جانب تعزيز شراكتها المستمرة مع شركة "Bose".

كما تتعاون كوالكوم مع شركة "Cleer" لتدشين فئة مبتكرة من الأجهزة السمعية الذكية تتمثل في سماعات أذن تحتوي على كاميرات مدمجة قادرة على التفاعل ومعالجة البيانات محلياً.