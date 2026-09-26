عن فرح مطروح الأسطوري.. لميس الحديدي: عامل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن فرح أحد أبناء قبيلة العميرات في مطروح تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت فيديوهاته وصوره على نطاق واسع، واصفة الحفل بأنه «أسطوري».

وأوضحت مقدمة برنامج “الصورة”، عبر قناة “النهار”، أن الاحتفال أقيم على مساحة 55 فدانًا، وشهد حضور نحو 70 ألف شخص، إلى جانب ذبح 90 عجلًا و120 خروفًا و30 جملًا.

وأشارت إلى أن مشهد الاحتفال كان ضخمًا، موجهة التهنئة إلى العريس والعروس وقبيلة العميرات، وإلى أهالي مطروح، ومتمنية لهم السعادة.

ولفتت إلى أن حجم الاحتفال وتفاصيله جعلت الفيديوهات المتداولة عنه تحظى باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.