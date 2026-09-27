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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ ويوجّه بسرعة إنهاء الطرق المحيطة استعدادًا لافتتاحها.. صور

محافظ جنوب سيناء يتفقد مدرسة النيل الدولية
محافظ جنوب سيناء يتفقد مدرسة النيل الدولية
ايمن محمد

تفقد اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، مدرسة النيل الدولية بمدينة شرم الشيخ، الجاري تنفيذها، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، والوقوف على معدلات الإنجاز، تمهيدًا لاستكمال الأعمال وافتتاح المدرسة ودخولها الخدمة.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس حمودة نعمان بدر، مدير هيئة الأبنية التعليمية بجنوب سيناء، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول مكونات المدرسة ومراحل تنفيذها، والتي تُقام على مساحة 24 ألفًا و520 مترًا مربعًا، وبتكلفة تبلغ نحو 122 مليون جنيه، وتضم 42 فصلًا دراسيًا، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

وتضم المدرسة 4 معامل، وكافتيريا، وصالة جيمنازيوم، ومكاتب إدارية، وقاعات للتربية الفنية والموسيقية، وصالة متعددة الأغراض، ومعامل للحاسب الآلي، إلى جانب موقع عام وملاعب مجهزة بنظام «سوفت أكريليك».

وأوضح مدير هيئة الأبنية أن المدرسة وصلت إلى مرحلة التشطيبات النهائية، تمهيدًا لاستكمال باقي الأعمال ودخولها الخدمة.

ووجّه محافظ جنوب سيناء بسرعة الانتهاء من أعمال الطرق المحيطة بالمدرسة، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها، بالتزامن مع استكمال التجهيزات النهائية، استعدادًا لافتتاح المدرسة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة للطلاب وأولياء الأمور، ويعزز جاهزية المنطقة لاستقبال المدرسة الجديدة

جنوب سيناء تعليم النيل الدولية المحافظ

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