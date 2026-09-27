قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العد التنازلي بدأ.. هل يعود مجلس النواب للانعقاد نهاية سبتمبر؟
جائحة قادمة تهدد العالم.. تحذيرات من وباء إكس الغامض وكيف تستعد البشرية لمواجهته؟
مجـ.ـزرة جديدة في جنوب أفريقيا .. 27 قتيـ.ـلاً برصاص مسلحين في جوهانسبرج وكيب تاون
هل اقترب فان دايك من الرحيل عن ليفربول إلى ريال مدريد بتوصية مورينيو؟
نشر صورها على مواقع التواصل.. القبض على المتهم بالتشهير بفتاة بالبحيرة
هلاوس البودر.. تفاصيل 10 ساعات تحقيقات في قتـ.ل عاطل لوالدته بـ27 طعنة بإمبابة
منتجو الدواجن يُطالبون بزيادة الأسعار 10% .. محمود العناني يكشف الأسباب
لطفي رضا مدرب حراس الوداد السابق: الأهلي هيكسب القمة والزمالك تعبان وعموتة مش بيتخانق مع على محمود
مع اقتراب الشتاء.. أماكن توافر لقاح الإنفلونزا وخريطة المواعيد والفروع الرسمية
غزة تحت النار رغم الهدنة.. شهيد و7 مصابين في هجمات إسرائيلية جديدة
3 اتحادات رفضت.. شوبير يكشف موعد حسم طاقم تحكيم قمة الأهلي والزمالك
الرئيس السيسي يستقبل الرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على حريق هائل بمحطة محولات بيت داوود بجرجا.. والدفع بسيارات الإطفاء لمنع امتداده

جانب من حريق محطة محولات جرجا
جانب من حريق محطة محولات جرجا
سوهاج _ أنغام الجنايني

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة الكاملة على حريق هائل اندلع بإحدى الخلايا الكهربائية الرئيسية بمحطة محولات قرية بيت داوود التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

ماذا حدث؟

وكانت قوات الحماية المدنية قد انتقلت إلى موقع البلاغ فور تلقيه، تحت إشراف اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء مجهزتين للتعامل مع الحريق، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها ومنع امتداد النيران إلى باقي مكونات المحطة والمنشآت المجاورة.

وانتقل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إلى موقع الحريق لمتابعة أعمال الإخماد والتبريد والوقوف على تداعيات الحادث ميدانيًا، حيث تابع جهود قوات الحماية المدنية والعاملين بقطاع الكهرباء في تأمين موقع المحطة والتعامل مع آثار الحريق.

وأظهرت المعاينة الأولية احتراق إحدى الخلايا الكهربائية الرئيسية بالمحطة وخروجها من الخدمة، الأمر الذي أدى إلى تأثر شبكة الكهرباء وانقطاع التيار عن عدد من المناطق والمراكز، من بينها جرجا والبلينا والمنشاة ودار السلام.

ووجه محافظ سوهاج مسؤولي قطاع الكهرباء بسرعة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة وتوفير التغذية الكهربائية البديلة، والعمل على إعادة التيار للمراكز المتأثرة بصورة تدريجية وفي أسرع وقت ممكن، مع تشكيل لجنة فنية وهندسية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات وبدء إجراءات إحلال وتجديد الخلية المتضررة.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد داخل غرف العمليات بالمراكز المتأثرة، والتنسيق المستمر مع المنشآت الحيوية، خاصة المستشفيات ومحطات مياه الشرب، لضمان استمرار الخدمات الأساسية وعدم تأثرها بانقطاع التيار.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال المتابعة والتأمين بالموقع، فيما تم الاطمئنان على تشغيل المولدات الكهربائية البديلة بالمنشآت الحيوية، مع استمرار التنسيق بين المحافظة وقطاعات الكهرباء والحماية المدنية حتى استقرار الوضع وعودة الخدمة إلى طبيعتها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق محطة محولات جرجا محطة محولات جرجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

حسام عبد المجيد

ردًا على الشائعات.. الزمالك يحسم الجدل حول أموال حسام عبدالمجيد

الزمالك

تحذير شديد من الزمالك للمحترفين قبل «القمة».. وغرامة 100 ألف جنيه

محمد عبد المنعم

إعلامي: محمد عبد المنعم يطلب عدم المشاركة أمام جنوب السودان .. لهذا السبب

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

ترشيحاتنا

الصحة تغلق عيادات «الصاوي»

منتحل صفة وشهادات مزورة.. الصحة تغلق عيادات «الصاوي» غير المرخصة بعين شمس

التضامن الاجتماعى

الداخلية تفتح مستشفياتها مجانًا للكشف على كبار السن بدور الرعاية خلال أكتوبر المقبل

معبر رفح

الهلال الأحمر يدفع قافلة «زاد العزة» 284 إلى أهالي غزاة

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد