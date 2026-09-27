السيطرة على حريق هائل بمحطة محولات بيت داوود بجرجا.. والدفع بسيارات الإطفاء لمنع امتداده

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة الكاملة على حريق هائل اندلع بإحدى الخلايا الكهربائية الرئيسية بمحطة محولات قرية بيت داوود التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

ماذا حدث؟

وكانت قوات الحماية المدنية قد انتقلت إلى موقع البلاغ فور تلقيه، تحت إشراف اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء مجهزتين للتعامل مع الحريق، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها ومنع امتداد النيران إلى باقي مكونات المحطة والمنشآت المجاورة.

وانتقل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إلى موقع الحريق لمتابعة أعمال الإخماد والتبريد والوقوف على تداعيات الحادث ميدانيًا، حيث تابع جهود قوات الحماية المدنية والعاملين بقطاع الكهرباء في تأمين موقع المحطة والتعامل مع آثار الحريق.

وأظهرت المعاينة الأولية احتراق إحدى الخلايا الكهربائية الرئيسية بالمحطة وخروجها من الخدمة، الأمر الذي أدى إلى تأثر شبكة الكهرباء وانقطاع التيار عن عدد من المناطق والمراكز، من بينها جرجا والبلينا والمنشاة ودار السلام.

ووجه محافظ سوهاج مسؤولي قطاع الكهرباء بسرعة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة وتوفير التغذية الكهربائية البديلة، والعمل على إعادة التيار للمراكز المتأثرة بصورة تدريجية وفي أسرع وقت ممكن، مع تشكيل لجنة فنية وهندسية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات وبدء إجراءات إحلال وتجديد الخلية المتضررة.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد داخل غرف العمليات بالمراكز المتأثرة، والتنسيق المستمر مع المنشآت الحيوية، خاصة المستشفيات ومحطات مياه الشرب، لضمان استمرار الخدمات الأساسية وعدم تأثرها بانقطاع التيار.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال المتابعة والتأمين بالموقع، فيما تم الاطمئنان على تشغيل المولدات الكهربائية البديلة بالمنشآت الحيوية، مع استمرار التنسيق بين المحافظة وقطاعات الكهرباء والحماية المدنية حتى استقرار الوضع وعودة الخدمة إلى طبيعتها.