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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

موسى مصطفى موسى: نعيد ترتيب بيت «الغد» من الداخل.. والمعارضة عندنا وطنية تحمي الدولة

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
معتز الخصوصي

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الحزب دخل مرحلة جديدة من العمل السياسي والتنظيمي تستهدف إعادة ترتيب البيت الداخلي وتعزيز قدرته على التحرك والتواصل مع المواطنين في مختلف المحافظات، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب أحزابًا سياسية أكثر تنظيمًا وقدرة على التفاعل مع قضايا المجتمع، وطرح الرؤى والحلول، والمشاركة الفاعلة في بناء الوعي الوطني.

وجاء ذلك خلال اجتماع تنظيمي موسع عقده الحزب بمقره المركزي، بحضور قيادات الأمانة المركزية وأمناء المحافظات، لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة والاستعداد للتحرك على نطاق واسع في مختلف المحافظات، ويتسق ذلك مع ما أعلنه رئيس الحزب مؤخرًا من أن التوقف السابق كان مؤقتًا بهدف إعادة تنظيم العمل وترتيب آلياته.

خطة عمل حزب الغد خلال عام 2026

وقال المهندس موسى مصطفى موسى إن الاجتماع ناقش خطة عمل حزب الغد خلال عام 2026، وآليات تفعيل دور الحزب على مستوى المحافظات، مع إعطاء أولوية خاصة لإعادة بناء وتطوير الهياكل التنظيمية، ورفع كفاءة الأعضاء، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، خاصة للشباب والأعضاء الجدد، بما يضمن وجود كوادر سياسية قادرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات التي تواجه الدولة والمجتمع. وشدد على أن قوة أي حزب لا تقاس فقط بعدد أعضائه أو حجم فعالياته، وإنما بقدرته على امتلاك رؤية سياسية واضحة، وتنظيم داخلي منضبط، وتواصل حقيقي مع الشارع، وتحويل الأفكار والمواقف إلى عمل سياسي ومجتمعي مؤثر.

وأضاف رئيس حزب الغد أن الحزب يتمسك بمفهوم «المعارضة الوطنية البناءة»، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية في رؤيته للعمل السياسي، موضحًا أن المعارضة بالنسبة إلى حزب الغد ليست خصومة مع الدولة أو مؤسساتها، وليست وسيلة لتعطيل مسيرة الوطن، وإنما ممارسة سياسية مسؤولة تستهدف تصحيح المسارات ودعم الإصلاح عندما يكون ذلك في مصلحة مصر.

وأكد أن الحزب إذ يحتفظ بحقه في الاختلاف مع الحكومة وطرح الملاحظات والرؤى والبدائل، انطلاقًا من المصلحة الوطنية، وهو مفهوم سبق أن أكده رئيس الحزب في مواقف سياسية سابقة.

وفي رسالة سياسية واضحة، قال المهندس موسى مصطفى موسى: «مفهوم المعارضة عندنا واضح.. نحن نعارض من يعارض مصر من الخارج ويستهدف سقوطها، ونقف في مواجهة كل من يريد النيل من الدولة المصرية أو إضعاف مؤسساتها»، مشددًا على أن المعارضة الوطنية الحقيقية لا يمكن أن تنفصل عن مصلحة الوطن أو تتحول إلى أداة تستهدف الدولة، وإنما يجب أن تكون جزءًا من منظومة العمل السياسي التي تحافظ على الدولة وتدعم استقرارها وتطرح رؤى جادة للإصلاح والتطوير. وأكد أن الاختلاف السياسي يجب أن يظل داخل الإطار الوطني، وأن مصلحة مصر وأمنها القومي واستقرار مؤسساتها تمثل ثوابت لا تقبل المزايدة أو التوظيف السياسي.

وشدد رئيس حزب الغد على أن الحزب يقف إلى جانب الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويدعم مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والشرطة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تفرض قدرًا أكبر من الوعي والمسؤولية من جانب القوى السياسية والحزبية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحولات وتحديات متسارعة.

وكان الحزب قد أكد في مواقف سابقة أهمية الاصطفاف الوطني والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح المهندس موسى مصطفى موسى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركًا أوسع لحزب الغد في المحافظات، من خلال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات واللقاءات الجماهيرية وبرامج التوعية والتدريب، مع وضع ضوابط تنظيمية واضحة لضمان خروج جميع أنشطة الحزب بصورة مؤسسية ومنظمة.

ووجه رئيس الحزب بضرورة تعزيز قنوات التواصل بين القيادة المركزية وأمانات المحافظات، إلى جانب تشكيل لجان جديدة تتولى تنظيم المؤتمرات والفعاليات ومراجعة الإجراءات الخاصة بها، بما يمنع تكرار أي مخالفات تنظيمية ويضمن الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعمول بها.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن حزب الغد يستعد لمرحلة جديدة من النشاط السياسي والمجتمعي، تقوم على إعادة بناء التنظيم الداخلي، وتأهيل الكوادر، وتوسيع قاعدة المشاركة، والوصول إلى المواطنين في مختلف المحافظات، مع التركيز بصورة خاصة على الشباب باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في مستقبل العمل السياسي.

وأكد موسى مصطفى موسى أن الحزب سيواصل العمل باعتباره «معارضة وطنية بناءة»، تجمع بين الحق في الاختلاف وطرح الرؤى، وبين الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها ودعم كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى العمل السياسي والتنظيمي

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