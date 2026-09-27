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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات..جهود مكثفة وميدانية ببولاق الدكرور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

يواصل حي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، أعمال التطوير الشاملة، ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية، بالتوازي مع تكثيف الحملات الميدانية اليومية والتصدي لكافة صور الإشغالات والمخالفات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري.

وتأتي هذه التحركات تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد، محافظ الجيزة، وبمتابعة ميدانية من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتحت إشراف ومتابعة المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي بولاق الدكرور.

حيث واصلت الأجهزة التنفيذية بحي بولاق الدكرور، متابعة معدلات التنفيذ الميدانية لأعمال الرصف والتطوير الجارية بعدد من المحاور والشوارع الداخلية؛ حيث شملت الأعمال:

-استكمال تركيب بلاط "الإنترلوك" بشارع حلمي الورداني المتفرع من شارع أبو زيد بدر.

-استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالقطاعات الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر.

-متابعة مشروع تطوير ورصف شارع كفر طهرمس، والتي تضمنت فرد طبقة "الدقشوم" تمهيدًا لوضع الطبقات الأسفلتية النهائية.

وفي إطار الاستجابة الفورية للمخالفات وتنفيذ القانون، نجحت الحملات الميدانية في تنفيذ أعمال إزالة لجمالون مخالف بشارع ترعة المجنونة، إلى جانب إزالة أعمال بناء بدون ترخيص بإحدى العقارات بشارع البوسطة المتفرع من شارع ترعة زنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين.

كما كثّف الحي حملاته الصباحية والمسائية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المرور وحركة السير بالطريق العام، فضلاً عن شن حملات نظافة مكبرة جرى خلالها رفع التراكمات والمخلفات والأتربة وتجريد الشوارع الرئيسية والفرعية.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، استمرار وتيرة العمل الميداني والردع الفوري لأي تعديات، لضمان استعادة الانضباط وتحسين البيئة العمرانية بمختلف قطاعات الحي.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة حي بولاق الدكرور رفع اشغالات

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