الهلال الأحمر يقدم الدعم النفسي والإنساني للدفعة 88 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين عبر ميناء رفح

يواصل الهلال الأحمر المصري تقديم خدماته الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين عبر ميناء رفح البري، حيث استقبلت الدفعة الـ 88 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، إلى جانب توديع الحالات التي تماثلت للشفاء عقب استكمال رحلتها العلاجية.

وخلال مراحل العبور، قدمت فرق الهلال الأحمر المصري الدعم النفسي للجرحى والمرضى ومرافقيهم، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال، إلى جانب توفير خدمات إعادة الروابط العائلية، وتوزيع الوجبات والمشروبات والملابس وحقائب المستلزمات الشخصية، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وتقديم المساندة اللازمة لهم خلال وجودهم بالمعبر.

وتواصل فرق الهلال الأحمر المصري عملها على مدار الساعة عبر ميناء رفح، لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية ومواكبة احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، في إطار الدور الإنساني الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري منذ اندلاع الأزمة، ودعما للجهود المصرية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم.