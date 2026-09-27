وزير خارجية إندونيسيا: تماسك آسيان يعزز قدرة دول جنوب شرق آسيا على مواجهة التحديات

أكد وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو، أن رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" نجحت في تعزيز الشراكات والحفاظ على قدرة المنطقة على الصمود في مواجهة المتغيرات العالمية.

وقال سوجيونو -في كلمة إندونيسيا الوطنية أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ليلة أمس السبت- إن آسيان تمكنت على مدار ما يقرب من ستة عقود من إدارة الاختلافات، والحفاظ على قنوات التواصل، ومواصلة البحث عن أرضية مشتركة، معتبرًا أن ذلك يمثل مصدر القوة النابع من وحدة الرابطة ودورها المحوري.

وأضاف أن منطقة جنوب شرق آسيا تمتلك خامس أكبر اقتصاد في العالم، مدعومًا بأكبر تجمع سكاني في سن العمل على مستوى العالم، إلى جانب اقتصاد رقمي سريع النمو.

وأشار إلى أن آسيان تضطلع بدور توحيدي لدول جنوب شرق آسيا، رغم اختلاف تاريخها وأنظمتها السياسية ومستويات التنمية فيها ومصالحها الوطنية.

وقال "نحن لا نتفق دائمًا، لكننا اتخذنا قرارًا واعيًا بالبقاء معًا، ونختار مواصلة الحوار حتى عندما يكون التوصل إلى اتفاق أمرًا صعبًا".

وأكد سوجيونو أن نجاح آسيان في الحفاظ على مبدأ "مركزية آسيان" يتيح لها التعاون مع جميع الشركاء، ويوفر مساحة للحفاظ على الحوار والتعاون في ظل احتدام المنافسة الدولية.

وشدد في الوقت نفسه على أن بناء منطقة قادرة على الصمود يتطلب من الرابطة مواصلة التكيف مع المتغيرات والتطورات المتسارعة، قائلًا إن "آسيان يجب أن تواصل التطور حتى تظل قادرة على أداء دورها وتحقيق الفائدة لشعوبها وللمنطقة الأوسع".

واستعرض وزير الخارجية الإندونيسي مساهمات بلاده المتواصلة في تعزيز قدرة منطقة جنوب شرق آسيا على الصمود، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستند إلى نجاح إندونيسيا أولًا في تحقيق مقومات الصمود الوطني.

وأوضح أن جوهر الصمود الوطني يتمثل في ضمان أمن واستقرار حياة المواطنين في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن إندونيسيا ستواصل العمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز أمن الطاقة.

وأكد أن جهود بلاده لبناء صمود وطني لا تقتصر على الحفاظ على جودة حياة المواطنين، وإنما تشمل أيضًا ترسيخ الوحدة في إطار التنوع واحترام مبادئ حقوق الإنسان.