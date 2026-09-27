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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح 3 معاهد أزهرية جديدة بكفر الدوار وأبو حمص بتكلفة 80 مليون جنيه

افتتاح 3 معاهد أزهرية
افتتاح 3 معاهد أزهرية
أ ش أ

أعلنت محافظ البحيرة عن افتتاح 3 معاهد أزهرية جديدة بكفر الدوار وأبو حمص بتكلفة إجمالية بلغت 80 مليون جنيه.

وأكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر -حسب بيان للمحافظة اليوم الأحد- أن التوسع في إنشاء وتطوير المعاهد الأزهرية يمثل إضافة مهمة للمنظومة التعليمية بالمحافظة، ويعكس الحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة لأبناء المحافظة، مشيدةً بالدور الرائد الذي يضطلع به الأزهر الشريف في بناء الإنسان ونشر الفكر المستنير وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، إلى جانب رسالته التعليمية والتربوية.

وأشارت محافظ البحيرة إلى مواصلة جهود المحافظة في دعم التوسع في المنشآت التعليمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تخفيف الكثافات الطلابية وتيسير حصول أبناء القرى على الخدمات التعليمية بالقرب من محل إقامتهم، وإعداد أجيال واعية وقادرة على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأفاد البيان أن نائب المحافظ الدكتور شادي المشد ، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور أحمد الشرقاوي، أفتتحا معهد الحاج رضا الصباغ الأزهري بقرية قومبانية لوقين بمركز كفر الدوار، والذي يضم مراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية فتيات، والمقام على مساحة 1575 مترًا مربعًا، ويضم 30 فصلًا، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 30 مليون جنيه.

وتم افتتاح معهد الشيخ عبد الحليم أحمد قادوم الأزهري بقرية معمل القزاز بمركز كفر الدوار ، والذي يضم المرحلتين الإعدادية والثانوية بنين، والمقام على مساحة 1575 مترًا مربعًا، ويضم 15 فصلًا، بتكلفة بلغت نحو 20 مليون جنيه.

كما تم افتتاح معهد الدكتور علي عباس كامل الأزهري بقرية الزنط بمركز أبو حمص، والمخصص لمراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية فتيات، والمقام على مساحة 2275 مترًا مربعًا، ويضم 40 فصلًا، بتكلفة تبلغ نحو 30 مليون جنيه.

وتابع البيان أنه بذلك تبلغ إجمالي تكلفة المعاهد الأزهرية الثلاثة التي جرى افتتاحها نحو 80 مليون جنيه، بإجمالي 85 فصلًا على مساحة إجمالية تبلغ 5425 مترًا مربعًا، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية الأزهرية، ويدعم جهود التوسع في تقديم خدمات تعليمية متكاملة لأبناء المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، أن افتتاح المعهدين يمثل خطوة مهمة في دعم التعليم الأزهري، الذي يجمع بين العلوم الشرعية والعلوم المدنية، ويسهم في نشر العلم النافع والفكر المستنير، مشيدًا بالدور التعليمي والتربوي والمجتمعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف.

محافظ البحيرة كفر الدوار أبو حمص

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