مالك عماد: فريق شيش دو كان داعما لي.. وبيومي فؤاد قدم لي نصائح مهمة

أعرب الفنان مالك عماد عن سعادته بالمشاركة في فيلم «شيش دو»، مشيرًا إلى أن أجواء العمل والدعم الذي تلقاه من جميع أفراد فريق الفيلم ساعداه على تقديم أفضل ما لديه خلال التجربة.

وقال مالك عماد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”: «طاقم العمل في فيلم شيش دو كان داعمًا لي بشكل كبير، وساعدوني على إخراج أفضل ما لدي وتقديم الشخصية بالشكل الذي يليق بالعمل».

وتابع أن الفنان بيومي فؤاد قدم لي العديد من النصائح خلال تصوير فيلم شيش دو، وساعدني بخبرته على تقديم دوري بالشكل المميز، وهو ما كان له تأثير كبير على أدائي خلال العمل.

صورة إيجابية

وأشار مالك عماد إلى أن الفيلم لا يقتصر على الجانب الترفيهي والكوميدي فقط، لكنه يحمل أيضًا عددًا من الرسائل الإيجابية، موضحًا أن «شيش دو» يناقش أهمية التعامل بشكل صحيح مع الضغوط والأزمات، وكيفية تجاوز المواقف الصعبة والتعامل معها بصورة إيجابية.