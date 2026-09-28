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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش بحب أكون موظف.. عمر كمال يكشف كواليس أزمته الأخيرة مع الأهلي

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف عمر كمال عبد الواحد، لاعب الأهلي السابق والمقاولون العرب الحالي، كواليس الفترة الأخيرة له داخل القلعة الحمراء، موضحًا تفاصيل موقفه من المشاركة مع الفريق ورحيله عن النادي.

وقال عمر كمال عبد الواحد، خلال تصريحات عبر برنامج «ملعب أون» على قناة «أون سبورت»: «أنا مش بحب أكون موظف، وعلمت بعدم سفري مع الأهلي إلى إسبانيا في آخر ودية قبل المعسكر ما يبدأ».

وأضاف: «ريبيرو كان بيغير مركزي في أكتر من مرة، وبعد العودة من كأس العالم للأندية مدير الكرة في الأهلي، وهو الكابتن محمد يوسف، قالي إنت مش مطروح تمشي».

وتابع لاعب المقاولون العرب: «ييس سوروب كان بيتعامل معايا كويس رغم إني مكنتش بشارك».

وأوضح عمر كمال أن الفترة التي قضاها مع الأهلي شهدت تغييرات على مستوى مركزه داخل الملعب، إلى جانب عدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني والإدارة أبلغاه بموقفه خلال تلك الفترة.

وكان عمر كمال عبد الواحد قد انتقل إلى الأهلي قادمًا من فيوتشر، قبل أن تنتهي تجربته مع الفريق ويواصل مشواره مع المقاولون العرب.

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