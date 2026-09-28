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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

4800 جنيه في الشهر.. تفاصيل وشروط عمل معلمي الحصة

التعليم
التعليم
قسم الخدمات

​​في خطوة تهدف إلى تقنين أوضاع معلمي الحصة بجميع مديريات التربية والتعليم، أُعلنت وزارة التربية والتعليم التفاصيل الكاملة المنظمة لعملهم خلال العام الدراسي بمختلف المراحل التعليمية. 

وتوضح الأرقام الرسمية الإطار المالي والزمني لهذه التعاقدات لضمان سير العملية التعليمية بانتظام.  

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​التفاصيل المالية وجداول الحصص

قيمة الحصة الواحدة: حُددت بمبلغ 50 جنيهًا للمعلم.  

الحد الأقصى للحصص: وُضع سقف أقصى مسموح به بعدد 96 حصة شهريًا.  

إجمالي المكافأة: يصل إجمالي المقابل المادي الشهري إلى 4800 جنيه كحد أقصى، على أن يكون هذا المبلغ شاملاً للاستقطاعات القانونية المقررة.  

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​الإطار الزمني وشروط التعاقد

فترة سريان العقد: تبدأ رسميًا اعتباراً من 1 سبتمبر وتنتهي في 30 يونيو من العام الدراسي التالي، لتصل مدة التعاقد الإجمالية إلى 10 أشهر. 

النطاق التعليمي: تشمل هذه التعاقدات جميع المراحل التعليمية المختلفة دون استثناء.  

طبيعة التعاقد: تأتي هذه العقود في صيغة "عقود موسمية" تهدف بالأساس إلى تنظيم وتقنين الأوضاع الوظيفية لمعلمي الحصة بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

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وزارة التربية والتعليم تعلن بدء تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية

وكانت ​أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي «الصف الثالث الإعدادي» للعام الدراسي 2026/ 2027.

وكيل وزارة التعليم

​مواعيد التسجيل الرسمية

و​يبدأ التسجيل اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026.

​أهداف القرار وتوجيهات المديريات

وزارة التربية والتعليم

و​يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على مستقبل أبنائها الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، واستكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل الاستمارات الإلكترونية في المواعيد المحددة.

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​وفي هذا السياق، وجهت الوزارة جميع المديريات التعليمية بمتابعة تسجيل الاستمارات لجميع المدارس التابعة لها، مع التأكيد المشدد على الالتزام بالموعد المحدد للتسجيل لضمان انتظام العمل وعدم تخلف أي طالب.

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