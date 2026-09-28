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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بقيمة تتجاوز 33 مليون جنيه.. تمويل 295 مشروعًا لتوفير 828 فرصة عمل جديدة للشباب

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، حرص المحافظة على تيسير الإجراءات أمام الشباب وأصحاب المشروعات، وتقديم التيسيرات اللازمة لبدء مشروعاتهم والتوسع فيها، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم، بما يعزز قدرتهم على إقامة مشروعات ناجحة ومستدامة وتحسين مستوى معيشتهم.

مشيرة إلى أن البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» يمثل إحدى الآليات الداعمة لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات بمختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، من خلال إتاحة التمويل والتيسيرات اللازمة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

محافظ البحيرة: دعم المشروعات الصغيرة وتيسير إجراءات التمويل لتعزيز فرص العمل 

ومن جانبه، أكد الدكتور شادي المشد نائب المحافظ، على أن برنامج «مشروعك» شهد خلال شهر يوليو نشاطًا ملحوظًا بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم تمويل 295 مشروعًا بإجمالي قيمة بلغت 33 مليونًا و320 ألف جنيه، الأمر الذي ساهم في توفير 828 فرصة عمل للشباب، في إطار جهود المحافظة لدعم التشغيل وتشجيع إقامة المشروعات وتحفيز الاستثمار المحلي.

"مشروعك" يواصل دعم شباب البحيرة

وشددت محافظ البحيرة على استمرار تقديم الدعم والتيسيرات للراغبين في الاستفادة من البرنامج، مع سرعة التعامل مع طلبات التمويل وتذليل العقبات أمام أصحاب المشروعات، إلى جانب تعزيز التوعية بالخدمات والفرص التي يوفرها «مشروعك»، بما يسهم في زيادة معدلات الاستفادة منه وتوسيع قاعدة المشروعات المنتجة بالمحافظة.

وتؤكد محافظة البحيرة استمرارها في دعم المبادرات والبرامج التي تستهدف تمكين الشباب اقتصاديًا، وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز مشاركة أبناء المحافظة في مسيرة التنمية ويدعم توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.

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