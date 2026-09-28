وزير التعليم: نستهدف خريجا بمعايير دولية قادرا على العمل بالداخل والخارج

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستهدف التوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والعمل على وصول مدارس التعليم الفني إلى هذا المستوى من الجودة والتجهيز والتدريب.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح مدرسة المهندس عبد الحميد أبو بكر للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة بمدينة فايد، أن الهدف الأساسي هو إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي، ويحصلون على خبرات ومعايير تعليمية تتيح لهم المنافسة داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أهمية ربط الدراسة بالتدريب العملي داخل بيئة العمل والمصانع، بما يمنح الطلاب خبرات حقيقية تتناسب مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.